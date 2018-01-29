Миралиоглу заявил об участии в выборах президента Азербайджана

29 января 2018, 18:41

Лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу заявил о президентских амбициях и призвал оппозиционеров к сотрудничеству ради проведения демократических выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", о своем участии в выборах президента Азербайджана осенью 2018 года ранее объявили бывший председатель партии "Мусават", глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар и лидер Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиев.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана, голосование на выборах президента страны должно состояться в третью среду октября, в этом году – 17 октября. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Азербайджана на референдуме 26 сентября 2016 года, на предстоящих выборах глава государства будет избран на семилетний срок.

Партия "классического" Народного фронта Азербайджана (ПКНФА) объявила о своем участии в президентских выборах. Лидер ПКНФА, 60-летний Мирмахмуд Миралиоглу, был выдвинут кандидатом в президенты на сегодняшней сессии Верховного меджлиса партии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Миралиоглу выразил надежду, что участие в выборах президента оппозиционных кандидатов "активизирует электорат".

"Несмотря на отсутствие в стране даже минимальных условий для демократических выборов, наша партия решила принять участие в кампании. Мы считаем, что участие оппозиции в выборах должно активизировать электорат. Необходимо продолжать борьбу за изменение составов избирательных комиссий, за создание равных условий для предвыборной агитации, доступа к телевидению", - сказал политик корреспонденту "Кавказского узла".

Мирмахмуд Миралиоглу (Фаттаев) активно участвовал в национально-демократическом движении в конце 1980-х годов, а в 1990 году был избран депутатом Верховного совета Азербайджана. В 1995 году Миралиоглу был избран депутатом Национального собрания Азербайджана первого созыва по пропорциональной системе от партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). В 2000 году Миралиоглу вновь был избран депутатом парламента по мажоритарной системе, однако отказался от мандата в знак протеста против фальсификации выборов. В том же году, после раскола в ПНФА, Миралиоглу вместо со своими сторонниками создал ПКНФА.

ПКНФА готова к сотрудничеству с другими оппозиционными силами в целях обеспечения демократичности выборов, подчеркнул Мирмахмуд Миралиоглу. Возможность выдвижения оппозицией единого кандидата он оценивать не стал.

"Наша партия сделает все возможное для достижения демократичности выборов. Но как будет участвовать оппозиция на выборах - с единым кандидатом или по отдельности - покажет время", - сказал Миралиоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанская оппозиция на президентских выборах не имеет шансов, поскольку все ресурсы находятся в руках властей, убежден независимый эксперт, политолог Зардушт Ализаде.

"С учетом сосредоточения всех финансовых, административных, информационных ресурсов у власти, победа на выборах кандидата от власти не вызывает сомнений. У оппозиции даже нет трибуны для обращения к избирателям, так что власти проведут кампанию и выборы по желаемому ими сценарию", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла", комментируя президентские амбиции оппозиционных политиков.

Официальное выдвижение кандидатов в президенты начнется только после старта избирательной кампании, то есть за 60 дней до дня голосования, сообщил представитель ЦИК Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".