24 декабря 2017, 08:04

Глава Партии граждан и развития в Азербайджане заявил о президентских амбициях

Лидер Партии граждан и развития (ПГР) 50-летний Али Алиев намерен баллотироваться кандидатом в президенты Азербайджана на очередных выборах главы государства в октябре 2018 года.

О своих планах Али Алиев заявил 23 декабря на встрече с активистами и сторонниками партии в конференц-зале бакинской гостиницы "Амбассадор отель".

Алиев рассказал о планах партии на 2018 год, отметив, что все внимание организации будет сосредоточено на избирательной кампании по выборам президента, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ПГР.

ПГР была учреждена 28 мая 2006 году частью членов партии ПННА (Партии национальной независимости Азербайджана), покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. На президентских выборах 2013 года Али Алиев был выдвинут кандидатом, но ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру.

По мнению лидера ПГР, все оппозиционные силы должны консолидироваться для обеспечения демократичности выборов. "Вызывает сожаление, что оппозиционные силы не могут организовать сотрудничество для обеспечения свободных и справедливых выборов, несмотря на наличие такой необходимости", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, на выборах 2018 года власти вновь выдвинут кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева.

При этом, как считает Али Алиев, в условиях ограниченных условий для политической деятельности в Азербайджане основным ресурсом оппозиции является протестный электорат. "Но для того чтобы заручиться поддержкой и доверием большей части электората, оппозиция должна взаимодействовать для достижения условий честных выборов", - отметил он.

Согласно статье 178.1 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, днём выборов считается среда третьей недели октября года завершения срока определённых Конституцией полномочий президента.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Азербайджана, официальное выдвижение кандидатов в президенты начинается только после старта избирательной кампании, то есть за 60 дней до дня голосования. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Азербайджана на референдуме 26 сентября 2016 года, на предстоящих выборах глава государства будет избран сроком на семь лет.

Отметим, что ранее одна из ведущих оппозиционных сил партия "Мусават" объявила своим кандидатом в президенты на выборах 2018 года бывшего председателя партии, а ныне главу Центра национальной стратегической мысли Ису Гамбара.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"