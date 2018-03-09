Грозненцы рассказали о небывалой активности представителей избиркома

09 марта 2018, 14:11

Сотрудники избиркома организовали масштабную раздачу листовок с призывами к участию в предстоящих выборах президента России, заявили жители Чечни. Акция носит информационный характер и направлена на повышение интереса к выборам, сообщил представитель избирательной комиссии Чечни.

На 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. По данным ЦИК России, на выборах, помимо действующего главы государства, зарегистрированы еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Грозненцы сообщили о поквартирных обходах сотрудников избиркома

Сотрудники избиркома ходят по квартирам и раздают листовки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители Грозного, отметив, что на прошлых выборах такой активности они не видели.

"Сотрудники участковой комиссии ходят по квартирам и раздают листовки с призывами участвовать в выборах. В листовке указан номер избирательного участка, куда надо пойти голосовать, есть еще номер телефона, если вдруг возникнут какие-то вопросы, а на оборотной стороне - информация о порядке голосования. Они [сотрудники УИК], обошли все квартиры и раздали эти листовки. Говорят, что такие листовки они раздадут всем, а это около 700 тысяч. Я что-то не припомню, чтобы на прежних выборах у нас было что-то подобное", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Исмаил.

По словам жительницы Грозного Розы, сотрудники избиркома также уточняют количество членов семьи старше 18 лет. "У нас работники участковой комиссии были 7 марта, а к некоторым моим знакомым приходили и раньше. Заодно они еще уточняют число членов семьи, кто старше 18 лет, то есть может голосовать", - рассказала она.

Избирком Чечни: акция призвана повысить интерес к выборам президента



В ходе обходов представители избирательных комиссий не только информируют жителей Чечни о выборах, но и сверяют списки избирателей, отметил представитель избиркома Чечни.

По информации избирательной комиссии Чечни, обходы членов УИК начались 25 февраля. "Визиты в дома совершаются как в рабочие, так и в выходные дни. В общей сложности участникам обходов предстоит раздать около семисот тысяч приглашений, соответственно числу зарегистрированных на территории республики избирателей", - говорится в сообщении от 6 марта, размещенном на сайте избирательной комиссии Чечни.

"Раздача листовок для избирателей с данными участка, где они могут проголосовать, и телефоном, носит прежде всего ознакомительно-информационный характер, чтобы каждый гражданин знал, на каком именно избирательном участке он может отдать свой голос. Еще одна цель этой акции – повысить интерес людей к выборам, а значит и явку избирателей в день голосования. И, в-третьих, в ходе подворовых и поквартирных обходов граждан сотрудники УИК имеют возможность уточнять и сверять списки избирателей", - пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканской избирательной комиссии.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни проводят различные мероприятия, призванные рассказать избирателям о выборах президента России и повысить явку. Так, 3 марта в Чечне прошел автопробег с призывом приходить на выборы президента. А 5 марта в Грозном стартовала всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318". При этом жители Чечни заявили о принуждении к участию в этих мероприятиях.

Жители Чечни рассказали о нежелании идти на выборы

Необходимости идти на участки для голосования нет, так как итоги выборов в республике предрешены, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

"По опыту выборов прошлых лет можно с уверенностью говорить о том, что результаты выборов президента России у нас в Чечне уже предопределены", - уверен житель Чечни Мовсар.

"Я ни разу не была ни на одних выборах, что у нас идут с 2000 года. То же самое могу сказать о большинстве своих знакомых и родственников. В этом просто нет никакого смысла, потому что результат всегда бывает под сто процентов в поддержку власти", - заметила местная жительница Лейла.

Однако студент грозненского вуза Шамиль заявил, что намерен пойти на выборы. "Сейчас много говорят о том, что на избирательных участках розданы ручки со специальными чернилами, которые через какое-то время исчезают. Специально возьму с собой в день выборов свою ручку", - подчеркнул он.

На выборах 2016 года в Чечне оказалась самая высокая явка избирателей по России - 94,92%, при этом было испорчено было всего 0,04% бюллетеней. "Единая Россия" в республике набрала больше всего голосов, а за главу республики Рамзана Кадырова проголосовали беспрецедентные 98% жителей, говорится в материале "Кавказского узла" Рекорды Кавказа на выборах 2016 года.

Напомним, что оппозиционный политик Алексей Навальный 20 февраля призвал жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии понаблюдать за ходом президентских выборов и разоблачить обман с традиционно высокими цифрами явки избирателей.