Жители Чечни рассказали о принуждении к предвыборной акции

04 марта 2018, 12:00

Работников учреждений в Грозном, Аргуне и Гудермесе 3 марта принудили участвовать в качестве зрителей в автопробеге с призывом приходить на выборы президента, рассказали жители Чечни.

Автопробег, инициированный активистами молодежного движения "Ахмат" и организованный при участии республиканского ЦИК, прошел в нескольких муниципалитетах Чечни. Цель акции - повышение явки избирателей на выборах президента России 18 марта, сообщил представитель избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

Автопробег стартовал от комплекса «Аллея славы» в центре Грозного. Несколько десятков автомобилей с закрепленными на них баннерами «Мы выбираем будущее» и указанием даты голосования, проехали по центральным улицам Грозного, Аргуна, Гудермеса и Курчалоя. В организованных перед этой акцией сходах граждан участвовали работники бюджетных организаций и студенты. Перед собравшимися выступали представители ЦИК и движения «Ахмат», которые призвали жителей принять активное участие в голосовании, раздав буклеты с информацией о предстоящих выборах главы государства.

«Автопробег - это один из элементов информирования населения о предстоящем 18 марта главном событии в жизни нашей страны, выборах президента», – сообщил сотрудник Центризбиркома Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторы предвыборного автопробега анонсировали также посвященный выборам спортивный флешмоб 5 марта - по их оценкам, в этой акции на центральной площади Грозного примут участие пять тысяч человек, каждый участник флешмоба должен будет сделать 18 отжиманий или приседаний, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни отметили, что власти используют все возможные средства для повышения явки избирателей на президентских выборах 18 марта. Участие в сходах по случаю проведения автопробега было вынужденным, заявили они.

«Нас предупредили, что надо поучаствовать в митинге. Мы собрались перед комплексом «Аргун-сити», потом подъехала колонна машин с баннерами и флагами, выступили несколько человек по поводу выборов, и на этом все закончилось. Они поехали дальше, мы разошлись», - рассказала жительница Аргуна Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" неоднократно писал о принудительном характере массовых мероприятий в Грозном. Так, 3 февраля в Грозном прошел массовый митинг в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце", бюджетники и студенты пожаловались на угрозы увольнением и недопуском к сессии в случае отсутствия на митинге. В ноябре 2017 года студенты и работники госучреждений заявляли о принуждении к участию в митинге по случаю Дня народного единства. Присутствие на матчах грозненского "Ахмата" и политических акциях отражается на размере стипендий, сообщили ранее "Кавказскому узлу" студенты чеченских учебных заведений.

Ученик одной из школ Гудермеса рассказал, что узнал об акции от педагогов. «О том, что будет акция, мы узнали в школе. Нам выдали флаги и транспаранты, еще сделали небольшие плакаты и пошли на митинг. Выступали разные люди. Все говорили, что нужно обязательно принять участие в выборах, что то долг каждого, и 18 марта мы выбираем свое будущее», - рассказал школьник корреспонденту "Кавказского узла".

После всех выборов в последние годы власти рапортовали об очень высокой явке в Чечне, но в этот раз агитация с призывом голосовать необычно активна, указал руководитель одной из местных НПО, пожелавший не указывать своего имени.

«Агитация ведется по всем направлениям, организуются встречи с населением, от бюджетников, студентов и учащихся требуют обязательного участия в голосовании. На мой взгляд, делается все для того, чтобы потом объяснить чрезмерно высокую явку. У нас за последние годы явку на выборах никогда не показывали меньше 90%, так что этот показатель может быть сохранен и в этот раз. Неправдоподобную явку и такие же результаты потом можно будет объяснить тем, что с населением проводилась большая работа, в том числе такие автопробеги и спортивные флешмобы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".