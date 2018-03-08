Балкарские предприниматели потребовали вернуть Козий рынок муниципалитету

08 марта 2018, 20:55

Женщины, торгующие шерстяными изделиями в столице Кабардино-Балкарии, выступили сегодня после завершения официальной части митинга жертв памяти репрессий. Предпринимательницы выразили недовольство приватизацией Козьего рынка и попросили содействия у Владимира Путина и кандидатов в президенты России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в 74 годовщину переселения почти 38 тысяч этнических балкарцев в Среднюю Азию, в Нальчике состоялся митинг памяти жертв репрессий.

По данным Совета старейшин балкарского народа, во время выступления предпринимателей, которые рассказали о проблемах на Козьем рынке после официальной части митинга, присутствовало около трехсот человек.

Жительница селения Яникой Лиза Жантудуева напомнила, что предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. По словам Жантудуевой, из всех инстанций протестующие получили отписки, похожие одна на другую, передает корреспондент "Кавказского узла".

Приватизации Козьего рынка произошла при прошлом руководстве Нальчика, и нынешняя мэрия вряд ли может отменить это решение, считает глава "Народного контроля" Кабардино-Балкарии.

По словам Жантудуевой, торгующие на рынке женщины "восстали", узнав, что рынок стал частным. На Козий рынок, где продаются вязаные изделия ручной работы, водят всех гостей республики, добавила она.

"Гостей водят по рядам и с гордостью рассказывают о рынке, а мы им дарим свои изделия. Они благодарят нас и, довольные, уезжают. Неужели нельзя оставить этот рынок в собственности государства? Мы требуем вернуть его в муниципальную собственность. Мы сами его приведем в порядок", - сказала она.

Предприниматели также недовольны планами по строительству павильонов и введению арендной платы, заявила выступающая.

"(Намечена) постройка ангаров из синтетических строительных материалов – пластика и прочего. Там нечем дышать. Работа в таких ангарах может иметь серьезные последствия для здоровья. Мы торгуем изделиями из козьей шерсти, спрос на которые бывает, в основном, осенью и зимой. (Владелец рынка) установит арендную плату, которую мы вынуждены будем платить круглый год, независимо от того, есть у нас доходы или нет", - сказала Лиза Жантудуева.

18 октября 2017 года балкарские женщины, торгующие вязаными изделиями из козьей шерсти, провели акцию протеста, не желая платить собственнику Козьего рынка заплатить за строительство крытого павильона. Мэрия Нальчика заявила, что проект реконструкции Козьего рынка будет дорабатываться с учетом интересов торгующих.

Жительница Нальчика Айшат Султанова рассказала, что только что вернулась из Москвы, где передала жалобу о ситуации с рынком представителям всех восьми кандидатам в президенты России. "Теперь ждем действий от всех кандидатов в президенты", - сказала Султанова.

Она отметила, что рынок связан с трудом не одного поколения балкарских женщин. "Мы ему никому не отдадим!" - сказала Султанова под аплодисменты присутствующих.

Строительство новых павильонов на Козьем рынке приостановлено лишь на время, отметила на митинге Лиза Геграева. "Мы думаем, что они ждут выборов, потом вернутся к стройке", - сказала она.

Женщины рассказали о письме, отправленном президенту России Владимиру Путину, с просьбой направить в Кабардино-Балкарию следователей, которые выявили коррупционные сделки в Дагестане. "Их опыт будет неоценим в Кабардино-Балкарии",- говорится в письме, обращенном к президенту.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Комментариев владельца и руководства Козьего рынка относительно заявлений протестующих не поступало.