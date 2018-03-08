Депортация. Фото: Народное достояние https://ru.wikipedia.org

08 марта 2018, 14:39

Исполнилось 74 года со дня депортации балкарцев

74 года назад, 8 марта 1944 года, из Кабардино-Балкарии в Среднюю Азию были переселены почти 38 тысяч этнических балкарцев, из которых больше половины были детьми. В Нальчике сегодня прошел митинг памяти жертв репрессий.

Как писал "Кавказский узел", операция по выселению балкарцев началась 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. Были выселены в Среднюю Азию инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных и советских органов. К местам поселения было отправлено 37 713 балкарцев, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины.

За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Нальчике в 2015 году был установлен мемориал жертвам депортации, около которого ежегодно проходят акции памяти, посвященные годовщине со дня насильственного выселения балкарцев.

У мемориала жертвам депортации сегодня состоялся митинг памяти жертв депортации. Перед его началом на площади мемориала актеры балкарского театра высадили дерево, символизирующее возвращение балкарского народа.

На митинге выступили министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов, руководители общественных организаций "Адыгэ Хасэ" и "Вече" Мухамед Хафицэ и Анатолий Канунников, редактор газеты "Заман" Жамал Аттаев, которые напомнили о нелегкой судьбе балкарского народа. Представители ДУМ Кабардино-Балкарии прочитали в память о жертвах репрессий траурную молитву.

После этого все участники митинга возложили цветы к мемориалу и могиле основоположника балкарской поэзии Кязима Мечиева, передал присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Соболезнования балкарскому народу в связи с годовщиной депортации сегодня выразил ингушский правозащитник, автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

"В нашей стране все еще культивируются идеи сталинизма, его последователи прошли сквозь года и пропагандируют методы сталинского насилия и террора по отношению к другим народам. Но придет время и все изменится, на смену насилию и террору придет мир и благополучие, нам только необходимо к этому стремиться. Я хочу выразить свои соболезнования всем братьям балкарцам, ингуши знают, что пришлось вам пережить и в этот день скорбят вместе с вами", - написал он в посте "74 года со дня трагедии балкарцев".

По данным, опубликованным Международным обществом "Мемориал", в СССР общее число высланных в 1937-1944 годах представителей разных народов составило до 2,5 миллиона человек. Среди них около 800 тысяч жителей Северного и Южного Кавказа - 101 тысяча калмыков, 70 тысяч карачаевцев, 485 тысяч чеченцев и ингушей, 37 тысяч балкарцев и 100 тысяч турок-месхетинцев и представителей других народностей Закавказья.

Напомним, что в 2014 году, к 70-летию депортации балкарского народа, в издательстве Марии и Виктора Котляровых вышла их книга "Балкария: депортация. Свидетельствуют очевидцы". В нее вошло более 100 историй, рассказанных авторам людьми, пережившими эти события.

Примечание:

"Небрежность названа причиной пожара на мемориале в Нальчике", "Памятник жертвам политических репрессий установлен в Кабардино-Балкарии", "Историки назвали мифом заявления о массовом дезертирстве жителей Кавказа во время ВОВ".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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