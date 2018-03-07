Задержанный после расстрела прихожан в Кизляре отказался от признательных показаний

07 марта 2018, 06:20

Житель Кизляра Магомедрасул Гаджиев, задержанный после расстрела прихожан, отказался от признания в хранении орудия и взрывчатки у себя дома. Ранее он признался в хранении патронов и гексогена под давлением силовиков и угрозой убийства, рассказал его адвокат Анвар Асхабов.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле православного храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека попали в больницу. Сам нападавший был убит. 19 февраля силовики в Кизляре задержали как минимум двоих местных жителей - Магомедрасула Гаджиева и Магомеда Сагитова. Родственники задержанных заявили об их невиновности. Задержанным были предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). 22 февраля суд принял решение об их аресте.

Решение суда об избрании меры пресечения в отношении Магомедрасула Гаджиева было обжаловано, однако 6 марта Верховный суд Дагестана оставил решение райсуда в силе, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева Анвар Асхабов.

Он пояснил, что Магомедрасул Гаджиев был задержан после того, как его номер силовики нашли в телефоне Халила Халилова. Гаджиев рассказал силовикам, что познакомился с Халиловым три года назад, когда оба учились в одном медресе. Гаджиев учился в этом медресе всего месяц и из-за проблем со зрением был вынужден оставить учебу, но его телефон остался у Халилова.

Но к этому времени уже был проведен обыск в его доме, где, по информации силовиков, были найдены 43 патрона, гексоген и наркотики. "Все это нашли в той комнате, где проживают родители Гаджиева, где они постоянно находятся и спят", - отметил Анвар Асхабов.

"Силовики поняли, что Гаджиев ни в чем (связанном с нападением на прихожан) не участвовал, и предложили ему признать патроны и гексоген. Так как Гаджиев является инвалидом второй группы, заверили его, что дадут условный срок, а в противном случае пригрозили обвинением в соучастии или убийством "при оказании сопротивления"... Парень испугался и согласился дать признательные показания", - рассказал Анвар Асхабов.

Он пояснил, что Гаджиев отказался от ранее данных показаний, заявив, что дал их под давлением. "В протоколах допросов факт оказания давления на Гаджиева со стороны силовиков зафиксирован", - отметил Асхабов.

В отношении Магомеда Сагитова также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

"В случае с Гаджиевым хоть нашли повод его заключить под стражу – вместе якобы учился, то Сагитов с этим человеком вообще не был знаком. Никаких контактов, никаких связей нет", - сказал Асхабов.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.