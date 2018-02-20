ОБСЕ осудила расстрел людей в Кизляре

20 февраля 2018, 07:52

Руководители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пожелали раненным в Кизляре скорейшего выздоровления, назвав нападение "бессмысленным и отвратительным актом насилия".

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний житель Дагестана Халил Халилов расстрелял из ружья людей около храма в Кизляре и был убит силовиками. При нападении погибли пять женщин. Еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, остаются в больнице. Власти пообещали семьям погибших по 500 тысяч рублей, раненым – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей финансовой помощи. Убитых решено похоронить на территории храма, рядом с которым их застрелили.

Расстрел людей в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненным в Кизляре скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я самым решительным образом осуждаю эти нападения на ни в чем не повинных людей в месте поклонения как попытку посеять страх в наших обществах и посеять разногласия между сообществами. Мы... обязуемся расширять международное сотрудничество в рамках ОБСЕ для борьбы со всеми формами насильственного экстремизма и терроризма", - приводятся слова Альфано в пресс-релизе, размещенном 19 февраля на сайте организации.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал нападение "бессмысленным и отвратительным актом насилия". "Государства-участники и партнеры ОБСЕ не будут запуганы такими нападениями. Мы укрепим нашу решимость противостоять угрозе терроризма с помощью ряда методов, в том числе путем активизации усилий по предотвращению укоренения связанных с насилием идей в умах молодежи", - процитировала Гремингера пресс-служба ОБСЕ.

Отметим, что после инцидента все православные храмы в Дагестане были взяты под охрану, однако православные в республике заявили об отсутствии паники среди прихожан.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации из открытых источников и собственных данных, в 2015-2017 годах жертвами терактов ИГ* в Дагестане стали не менее 16 мирных жителей. Во время взрыва около Джемикентского поста ГИБДД 15 февраля 2016 года, по данным МВД, ранения получили "шесть гражданских лиц". 29 декабря 2015 года при обстреле людей около крепости Нарын-Кала в Дербенте пострадали не менее десяти мирных жителей. Согласно заявлению ИГ*, целью обстрела в Дербенте являлись российские военнослужащие.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.