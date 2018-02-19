19 февраля 2018, 20:40

Архиепископ распорядился похоронить жертв стрельбы в Кизляре у храма

Убитые 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре будут похоронены на территории храма Георгия Победоносца, рядом с которым их застрелили, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев. Такое решение принял архиепископ Варлаам, отметил Васильев.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять женщин. Четверо раненых, среди которых двое силовиков, остаются в больнице. Убит был и сам стрелок, позднее он был опознан как 22-летний Халил Халилов. 20 февраля в Кизляре объявлено днем траура.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В ходе сегодняшнего выездного заседания в Кизляре Васильев заявил, что "очень важно завтра, 20 февраля, провести похоронную церемонию в черте храма". По словам врио главы Дагестана, такое решение принял архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

"Он [архиепископ] сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма. Есть разрешение, чтобы они были похоронены на территории церкви", - процитировал Васильева "Интерфакс".

Приехав сегодня в Кизляр, Васильев возложил цветы на место гибели прихожан храма Георгия Победоносца и посетил больницу, где находятся раненые, отмечается в сообщении на сайте мэрии Кизляра.

Ранее врачи сообщили, что раненные при нападении силовики остаются в состоянии средней тяжести, а двух пострадавших женщин, одной из которых ампутировали руку, отправляют в Москву.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов", "Исламское государство"* взяло ответственность за нападение в Кизляре", "Двое раненных в Кизляре прооперированы".

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