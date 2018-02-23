Жительницы Кизляра рассказывают о задержаниях. Скриншот с видео https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/tajnaja_spetsoperatsija_v_kizljare-458206/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=teleshow-vechernee_shou&utm_term=458206

23 февраля 2018, 11:45

Кизлярцы рассказали о задержаниях после расстрела в храме

Как минимум двое жителей Кизляра задержаны в связи с расследованием расстрела прихожан местной церкви. Официальной информации по этому поводу не было, а родственники задержанных заявляют об их невиновности и жалуются на то, что не знают, где находятся молодые люди, передает "Дождь".  

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека попали в больницу. Сам нападавший был убит. 20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура, в этот день состоялись похороны погибших. 

Уголовное дело после инцидента в Кизляре было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие признало теракт одной из версий атаки в Кизляре. Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

После расстрела прихожан в Кизляре по городу стали задерживать местных жителей, которые якобы могут быть причастны к преступлению, родственникам неизвестно их местонахождение, говорится в сюжете "Тайная спецоперация в Кизляре: почему о судьбе задержанных по делу о стрельбе в церкви уже несколько суток ничего не известно", размещенном вечером 22 февраля на телеканале "Дождь".

В видеосюжете родственники пропавших людей, которым пока даже не предъявили обвинение, рассказали, как происходило задержание и как они безуспешно пытаются найти задержанных.

Девятнадцатилетнего Магомедрасула Гаджиева 19 февраля прямо из дома в селе Некрасовка забрали неизвестные люди, которые обнаружили в его доме патроны. Соседи рассказали матери молодого человека Зугре Ихаковой - пока они с мужем гостили у родственников в соседнем селе, в их доме нашли патроны и наркотики, а сына увезли. С тех пор они сутки ищут Магомедрасула по всем полицейским отделениям.

По мнению матери Гаджиева Зугры Ихаковой, патроны в ее дом были подброшены. "Откуда у меня 40 патронов дома в шифоньере? Откуда они у меня? […] Постоянно вот это у нас. Что-то случается, забирают ребят молодых. И подкидывают", - заявила Зугра Ихакова.

По ее словам, в телефоне Халилова нашли номер телефона ее сына. Магомедрасул Гаджиев в детстве учился в одном медресе с Халиловым. При этом, по словам Зугры Ихаковой, знакомы они не были - Халилов был старше на три года, а у сына почти не было друзей, так как Магомедрасул редко выходил из дома из-за инвалидности по зрению. "У него один глаз совсем не видел, а один 15%, отслойка сетчатки", - рассказала женщина, которая теперь переживает за здоровье сына.

Таисия Агупова, которая живет на окраине Кизляра, рассказала о задержании зятя Магомеда Сагитова 19 февраля вечером. В дом к ним пришли 12 силовиков и двое понятых. "Нагибаются к тумбочке, а там на краю пакетик. Говорят: "О, да здесь патроны", вытаскивают, считают. […] Это только подкинули. Я 100 процентов уверена", - заявила Таисия Агупова, отметив, что саму ее оттеснили от места, где были обнаружены патроны.

По словам женщины, о том, что зятя забирают по делу о нападении на церковь, она узнала из намеков проводивших обыск силовиков, которые заявили, что Халилов был знаком с Сагитовым. Где именно содержится зять, Таисии Агуповой также до сих пор не сообщили.

Родственник Магомеда Сагитова Камалдин Сагитов уверен в невиновности Магомеда. При этом, по его мнению, молодой человек не был даже знаком с Халиловым.

Родственники задержанных попытались 20 февраля выяснить судьбу задержанных в Кизлярском ОВД. Из полицейского здания вынесли вещи Магомедрасула Гаджиева - его куртку, футболку и очки, однако заявили, что официально в отделе его нет. "Только что мне ответили, сказали, что в отделе полиции по району Кизляр его нету", - рассказал адвокат Анвар Асхабов

Комментарии от представителей МВД Дагестана и следователей по делу о нападении на прихожан относительно заявлений родственников Гаджиева и Сагитова не поступали. На сайтах республиканских МВД и следственного управления Следственного комитета России, по данным на 11.45 мск, такой информации не было.

* террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России судом

Примечание:

"Православные отвергли идею отъезда из Дагестана после расстрела в Кизляре", "ОБСЕ осудила расстрел людей в Кизляре", "Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов".

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