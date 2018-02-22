Православные отвергли идею отъезда из Дагестана после расстрела в Кизляре

22 февраля 2018, 05:54

Массовое убийство прихожан храма - провокация, которая не заставит православных христиан уезжать из Дагестана, уверены опрошенные "Кавказским узлом" православные.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека остаются в больнице. Сам нападавший был убит. 20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура, в этот день состоялись похороны погибших. По решению архиепископа жертв похоронили на территории храма.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее сама взяла ответственностьза это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Прихожане махачкалинской церкви, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", не опасаются повторных нападений на православных в Дагестане и не видят в случившемся причин покидать родную республику. Опрос был проведен без репрезентативной выборки и не представляет мнение большинства верующих.

Представители общины махачкалинской церкви присутствовали на панихиде в Кизляре, при этом мысли об отъезде из Дагестана среди православных не обсуждаются, заявила прихожанка церкви Нина со ссылкой на круг своих знакомых. «Из-за этого мы не уедем, и дети наши не уедут. [Убийца] может тело отнять, но душу никто не отнимет», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Другая прихожанка церкви, Александра, отметила, что ее часто спрашивали об опасениях за свою жизнь в Дагестане. «Я здесь родилась. Мы из-за этого не уедем, и наши дети тоже. Все, кто хотел, уже уехали, а мы не испугались», - заявила прихожанка корреспонденту "Кавказского узла".

Прихожанка Валентина обратила внимание, что настоятель церкви обратился к верующим с призывом не поддаваться на провокации. «Батюшка сказал: "не поддавайтесь на эту провокацию, ходите в церковь и молитесь". Так что мы молимся и думаем, что такое не повторится», - сообщила она.

После массового расстрела праздновавших Масленицу в Кизляре среди православных христиан в Дагестане нет паники, и они не перестанут посещать церкви, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" священнослужитель и общественные деятели.

Верующая Анна призналась, что нападение в Кизляре шокировало ее саму и ее близких, однако причин для переезда православных за пределы Дагестана она не видит. «У многих здесь семьи, смешанные браки, это наша родина. Мы здесь родились и выросли, и уезжать не намерены», - заявила Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Прихожанка Ирина, также назвавшая расстрел в Кизляре провокацией, убеждена, что это преступление не могло быть инициировано "местными мусульманами". Она обратила внимание на большое число людей на панихиде по убитым в Кизляре и выразила мнение, что подобные инциденты только сплачивают людей. Причиной отъезда православных случившееся не станет, уверена Ирина.

Верующая Ольга заметила, что за последний год прихожан в махачкалинской церкви, по ее наблюдениям, стало больше. Она, как и остальные, уверена, что расстрел в Кизляре не подвигнет православных на переезд за пределы Дагестана. «Абсолютно точно нет, это явная провокация. Всем уже ясно, что это [сделали] не мусульмане», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В комитете по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» не смогли оперативно предоставить информацию о количестве православных в Дагестане, количестве приходов и прихожан в приходах в 2016 - 2017 годах.