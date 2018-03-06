Мосгорсуд оставил Гамидова под арестом

06 марта 2018, 15:50

Суд отклонил жалобу на арест бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, несмотря на ходатайство главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и заявления защиты о невиновности их подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля и отправлены в Москву, где суд арестовал всех четверых до 5 апреля.

На заседании суда по избранию меры пресечения Абдусамад Гамидов отверг обвинения и заявил, что "под него копали" с 2015 года, заранее знал точную дату своего задержания и успел позаботиться о членах семьи. Гамидов тогда, по наблюдениям журналистов, вел себя уверенно и заходил в зал суда с улыбкой.

Суд не стал прислушиваться к защите и ходатайству Мамиашвили

Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу на арест Абдусамада Гамидова, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого Гамидова на постановление суда об избрании ареста отклонить, меру пресечения оставить без изменений", - озвучил решение судья.

Гамидов принимал участие в заседании суда из следственного изолятора через видеосвязь. В зале суда присутствовало около 20 человек, но желающих попасть внутрь было больше. Еще 40 граждан следили за судебным заседанием через видеосвязь из соседнего зала.

Интересы Гамидова представляли четыре адвоката. Один из них, Эдуард Исецкий, назвал обвинения против подзащитного безосновательными, а действия силовиков – противозаконными.

"При обыске силовики совершили преступления в виде хищения видеокамер. Это нарушение закона. Мой подзащитный невиновен. В материалах нет ни одного факта преступления. Также у гособвинения нет никаких оснований требовать у суда оставлять его под стражей. Гамидов не может мешать расследованию дела. В его защиту выступает глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он призывает освободить Гамидова из-под стражи из зала суда", - сказал адвокат Эдуард Исецкий.

Адвокат попросил приобщить письмо Мамиашвили, который отметил заслуги Гамидова в развитии борьбы и в целом спорта в Дагестане.

По словам адвоката, все решения о строительстве детсада были согласованы с министерствами юстиции и образования Дагестана, а также прокуратурой. Решения были проверены на коррупциогенность, и рисков не было обнаружено.

Гамидову, двум его заместителям и бывшему министру образования предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей. Расследование дела началось 2,5 года назад с чиновников районного уровня, которые были заподозрены в махинациях с землей под детсад в Буйнакском районе. Сами они вину не признают.

"Все обвинения против Гамидова построены на словах двух засекреченных свидетелей, которые не называют источник получения сведений о якобы преступлении Гамидова. Эти люди говорят, что где-то слышали о коррупции, но не называют факты", - сказал Исецкий.

Он подверг критике позицию гособвинения, которое отмечает, что Гамидов может помешать расследованию дела, если будет на свободе, так как у него юридическое образование. "По этой логике каждого юриста можно держать под стражей", - сказал с иронией адвокат.

Исецкий также выступил с ходатайством удалить из YouTube-канала СК России видео задержания Гамидова. По его словам, соответствующая жалоба будет подана в Следственный комитет.

"Надели наручники, надели мешок на голову и все это специальным образом показали по разным каналам. Это все было сделано специально", - отметил адвокат.

Когда суд дал слово Гамидову, он сразу выступил с обвинением в адрес суда. "Вы не можете изменить решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Вы просто не в состоянии. Не примите это лично на свой адрес, уважаемый судья. Все обвинения против меня основаны на слухах и доводах (вероятно, Гамидов имел ввиду домыслы, - дополнение "Кавказского узла" от 21.00 6.03.2018). В республику пришел новый человек и должен был как-то себя показать, и я был задержан. Я знаю, какое будет решение суда. Нереально, что суд поменяет меру пресечения. Я сам работал в этой системе и знаю, как принимаются решения", - сказал громким голосом Гамидов.

Он отметил, что если бы хотел убежать, то сделал бы это еще до начала обысков. "Если бы я хотел убежать, я бы убежал две недели назад, так как знал, что скоро будут обыски. Это чистый политический заказ. Я уважаемый человек в республике и вам надо, чтобы под моей фамилией было уголовное дело. Это унижение нашего народа и нашей семьи", - обратился Гамидов к судье.

Гамидов также сообщил, что Дагестан дал России 12 олимпийских чемпионов и 26 чемпионов мира, когда он возглавлял Федерацию борьбы в республике.

О заслугах Гамидов сообщил и другой его адвокат Сергей Капустин. "Он построил школы, детские сады, спортивные интернаты. У него много заслуг: десятки чемпионов мира Европы и мира по борьбе благодаря его руководству Федерацией борьбы в Дагестане. У него 6 детей, отец болен раком последней стадии. Прошу суд учитывать все это при вынесении решения. Государственное обвинения, к сожалению, основывается на слухах и домыслах", - обратился к суду Сергей Капустин.

Гособвинение попросило суд не менять меру пресечения и не рассматривать в качестве основания награды, заслуги Гамидова, а также письмо Мамиашвили.

После вынесения решения суда Гамидов не выглядел удивленным, он улыбался и передавал приветы своим родственникам, находившимся в зале суда.

Адвокат заявил об отсутствии следственных действий

С момента задержания Гамидова не проведено ни одного следственного действия в рамках этого дела, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эдуард Исецкий.

"Мы не ознакомлены с документами дела. Ни одного следственного действия не проведено с 5 февраля. Его просто забросили в камеру, и все. Его вину невозможно доказать. Еще 31 июля 2015 года было заведено уголовное дело по этому детсаду, и тогда не было найдено ни одного факта, доказывающего вину Гамидова. То же самое происходит сейчас. Фактов вины нет, но он под стражей", - сказал адвокат.

По словам Исецкого силовики утверждают, что нашли оружие в доме Гамидова, но он на самом деле там не проживал. "Мы съездили и посмотрели на этот дом. Это полупустое здание, в котором невозможно жить. Там совершенно открытое помещение, куда может пройти любой желающий. И там нашли пистолет Гамидова. Это вызывает удивление", - сказал адвокат.

При обыске у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы, заявили 5 февраля следователи. Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. После этого генпрокурор России Юрий Чайка поручил подчиненным проверить законность возведения домов местных чиновников и проконтролировать их расходы, распределение субсидий и процесс выделения земель.

Адвокат также отметил, что защита будет обжаловать сегодняшнее решение суда, добиваясь освобождения Гамидова из-под стражи.

Он также сообщил, что у Гамидова нет жалоб на условия содержания и состояние здоровья.

Комментарии от представителей следствия относительно заявлений Гамидова и его адвокатов не поступали.