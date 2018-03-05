Раюдин Юсуфов оставлен под стражей

05 марта 2018, 17:50

Мосгорсуд сегодня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест бывшего заместителя врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Жалобу на арест самого Гамидова суд рассмотрит 6 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов были задержаны и доставлены в Москву 5 февраля, а днем позже были взяты под стражу по решению суда. 26 и 28 февраля суд рассмотрел жалобы на арест Шамиля Исаева и Шахабаса Шахова, оба были оставлены под стражей.

Гамидов и задержанные вместе с ним чиновники подозреваются в мошенничестве с бюджетными деньгами при реализации социальных программ, следствие называло сумму более 100 миллионов рублей. Параллельно правоохранители изучают версию, что при изменении программы переселения из аварийного жилья Гамидов и глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков могли нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.

Адвокат Юсуфова просил изменить Раюдину Юсуфову меру пресечения на домашний арест в подмосковной квартире и указывал на имеющиеся, на его взгляд, нарушения при аресте бывшего дагестанского чиновника.

По словам защитника, задержание Юсуфова в Махачкале оформили только после того, как он был доставлен в Москву, а суд решил заключить его под стражу только на основании тяжести предъявленного обвинения, не изучив обстоятельства дела и характеристики обвиняемого. Адвокат также отметил, что имя Юсуфова не фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела, в рамках которого он был арестован.

Сам Юсуфов заявил, что не собирается скрываться или оказывать давление на свидетелей по делу, подчеркнув, что считает себя невиновным. Он также попросил назначить ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, но суд признал решение об аресте законным и оставил Юсуфова под стражей.

Расследование дела Гамидова, его заместителей и бывшего министра образования началось летом 2015 года с чиновников районного уровня, которые были заподозрены в махинациях с землей под детсад, сообщил 9 февраля "Коммерсант".

Рассмотрение апелляции на арест бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова также было запланировано на сегодня, однако суд отложил его до 10.00 мск 6 марта. Основанием для переноса заседания стало ходатайство одного из адвокатов Гамидова - защитник не смог сегодня участвовать в процессе и попросил провести заседание в другой день, сообщил "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что президент России Владимир Путин 2 марта заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане и после президентских выборов. Сегодня брат главы Минстроя Ибрагима Казибекова сообщил, что тот находится в Москве по семейным обстоятельствам, уточнив при этом, что во время работы в Дагестане комиссии Генпрокуратуры вопросов к нему не возникало.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".