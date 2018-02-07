Следком обнародовал видео богатых домов дагестанских чиновников

07 февраля 2018, 18:37

На видеозаписи, опубликованной 6 февраля Следственным комитетом России, сняты дома дагестанских чиновников, в садах которых висят винтажные птичьи клетки, а на перилах лежат шкуры животных. Ролик также запечатлел изъятие инкрустированных и золотых пистолетов.

Как писал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля и отправлены в Москву. Правительство Дагестана тем же вечером было отправлено в отставку. 6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых до 5 апреля.

По данным Следственного комитета России, при обыске у Гамидова изъяты: золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В свою очередь бывший врио главы правительства Дагестана заявил в суде, что заранее знал точную дату своего задержания и успел позаботиться о членах семьи.

На видео под заголовком "Золотые пистолеты, автоматы и винтажные клетки для птиц", ссылка на которое размещена в аккаунте СК России в Telegram, представлены кадры обыска в особняке с видом на горы, принадлежащем, по-видимому, бывшему врио премьер-министра Абдусамаду Гамидову, сообщает сегодня РИА "Новости".

Видеозапись обыска была опубликована также 6 февраля на канале с названием "Следственный комитет Российской Федерации в YouTube". К 18.30 мск 7 февраля видео с названием "Обыски у задержанных членов правительства Республики Дагестан" набрало 21 586 просмотров.

На видеозаписи, помеченной значком СК России, одетые в камуфляж люди осматривают в сумерках большой дом на склоне горы. Они фиксируют на видео ковры и мебель в доме, шкуры животных на перилах лестницы, чучело тигра в одной из комнат, а также вынимают из шкафов два автомата, два пистолета, один из которых золотистый, второй - инструктированный золотого цвета с узором.

Также на видеозаписи показан стол, с выложенным на нем оружием и боеприпасами, банковскими картами, а также двумя брошюрами с названиями "Правительство Республики Дагестан" и одной с названием "Министерство финансов Республики Дагестан". На видео есть и кадры двора, снятые при дневном свете, с висящими на деревьях узорчатыми клетками для птиц золотистого цвета. На видео раздаются приглушенные голоса, отчетливо слышны фразы: "В случае обнаружения изымем. Работаем в перчатках. Затвором вверх". Периодически звук прерывается.

Комментариев от представителей задержанных дагестанских чиновников по поводу размещенных СК России видеокадров обысков пока не поступало.

Напомним, что сегодня источники заявили об обысках и выемке документов в министерствах, органах образования и правоохранительных ведомствах Дагестана. В свою очередь депутат Госдумы России, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов раскритиковал ранее работу силовиков, отметив, что "если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, либо не состоятельны, либо были с ними в одной упряжке".