05 февраля 2018, 14:58

Дагестанские чиновники задержаны по делу о хищениях

Глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители и бывший министр образования причастны к хищению денег, выделенных на реализацию соцпрограмм, предполагают следователи. Источник в правоохранительных органах уточнил, что чиновников доставят в Москву.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в домах врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова прошли обыски. Все три чиновника были доставлены на допрос в УФСБ по Дагестану - по предварительным данным источников, в связи с уголовным делом о превышении чиновниками полномочий. По делу Гамидова также задержан бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов.

30 января стало известно о приезде в Дагестан следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 1 февраля прошли обыски в администрации Табасаранского района, а 2 февраля - в здании управления архитектуры администрации Махачкалы. Главный архитектор города Магомедрасул Гитинов задержан и заключен в СИЗО по подозрению в превышении полномочий.

Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов задержаны по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи предполагают, что чиновники причастны к хищению денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию соцпрограмм, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте СКР.

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Дело расследуют сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР, уточнила пресс-служба комитета.

Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова решено сегодня доставить в Москву "для дальнейших оперативно-следственных мероприятий", сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана ТАСС.

Следственные действия проводятся также с главами нескольких районов Дагестана. На допросы доставлены семь человек, включая Абдусамада Гамидова и его заместителей, сообщил осведомленный источник. "Всего в операции силовиков принимает участие несколько десятков оперативников центрального ФСБ и МВД, следователи СКР", - приводит его слова "Интерфакс".

Отметим, что с 24 января под стражей по обвинению в превышении полномочий находится мэр Махачкалы Муса Мусаев. Он представляет интересы "мекегинского" клана, в частности, Абдусамада Гамидова, напомнили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова", "Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу".

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