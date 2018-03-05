Брат главы Минстроя Дагестана подтвердил его отъезд в Москву

05 марта 2018, 08:00

Ибрагим Казибеков находится в столице по семейным обстоятельствам, сообщил его брат, назвав несостоятельной версию о причастности министра к хищению денег из бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля прошли обыски в доме и рабочем кабинете Ибрагима Казибекова в связи с уголовным делом бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Следователи планировали задержать министра, но не нашли его. Источники предположили, что Казибеков может находиться в Москве или на Украине.

7 февраля в МВД поступил рапорт о том, что Казибеков вместе с Гамидовым могли нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей при изменении программы переселения из аварийного жилья.

Ибрагим Казибеков находится Москве, подтвердил его брат Вагаб Казибеков. По его словам, глава Минстроя не был извещен о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Пока в Дагестане работали российские прокуроры, Ибрагим находился в республике, на своем рабочем месте. И к нему с их стороны вопросов не было. После того как они уехали, он взял больничный и вместе с сыном направился в Москву по семейным обстоятельствам", - рассказал Вагаб Казибеков.

В январе группа сотрудников Генпрокуратуры из Москвы начала в Дагестане масштабную антикоррупционную проверку. Были выявлены сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук.

По его словам, версия следствия о том, что его брат вместе с Абдусамадом Гамидовым составил постановление с увеличенной стоимостью квадратного метра жилья для переселенцев, не соответствует действительности.

"Чтобы вышло постановление, оно должно пройти через разные федеральные министерства и проверку в прокуратуре. Казибеков как министр строительства только согласовывает это постановление", - привело 3 марта его слова "Новое дело".

Владимир Васильев 2 марта объявил, что один из министров "готов сдаться, но так, чтобы не унижали и не позорили. Пока ещё не пришёл", сообщило 4 марта "АиФ-Дагестан", предположив, что речь шла об Ибрагиме Казибекове.

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