Гамидов и его замы обвинены в мошенничестве на 100 миллионов

06 февраля 2018, 11:46

Следствие попросило суд об аресте бывших чиновников правительства Дагестана за мошенничество со средствами, выделенными на соцсферу и инвестпрограммы.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля были задержаны и доставлены в Москву врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Они подозреваются в мошенничестве с бюджетными деньгами при реализации социальных программ. Вечером того же дня врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Сегодня источники сообщили, что следователи решили подать ходатайство об аресте задержанных руководителей правительства Дагестана.

Следственный комитет предъявил высокопоставленным чиновникам обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана, сообщили в ведомстве.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Гамидова Абдусамада Мустафаевича, его заместителя Исаева Шамиля Абдулаевича, заместителя председателя правительства - министра экономики и территориального развития Юсуфова Раюдина Айдакадиевича, министра образования и науки республики Шахова Шахабаса Курамагомедовича, - цитирует пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву "Интерфакс".

По данным Царевой, все они обвинены по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гамидов, в частности, обвиняется в совершении двух преступлений по этой статье.

При этом она не уточнила дату судебного заседания.