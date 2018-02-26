Жильцы разрушенных домов в Махачкале отвергли предложения о переезде

26 февраля 2018, 22:07

Жильцы поврежденных при обрушении стены частных домов на улице Даниялова в Махачкале ожидают восстановления своих домов застройщиком и хотят дальше жить в них. Власти, признавшие дома аварийными, предлагают переехать в негодное жилье на окраине города, заявили махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", при разрушении трех домов в Махачкале 19 февраля никто не пострадал, однако жители этих и трех соседних домов были эвакуированы. Они разместились в гостинице и у родственников. Причиной разрушения власти города назвали нарушения при строительстве многоэтажного дома по соседству - по информации мэрии, застройщик знал о нарушениях, но не устранил их.

Разрушившиеся дома были построены еще в 1930-х годах и в 2011-м были признаны аварийными. Жильцы были предупреждены об опасности, но отказались переезжать в новое жилье, предоставленное государством, заявили в администрации города.

В трех частных домах на улице Даниялова, пострадавших при обрушении, жили 26 человек. Двое из жильцов дома, Лера Путик и ее сын, поселились на время в гостинице, а Руслан Абигасанов остался жить в своем поврежденном доме, поселив пятерых детей у родственников, жильцы третьего дома также временно переехали к родственникам. Как говорят жильцы, материальной помощи они не получали, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказала Лера Путик, перед обрушением стены на соседнем участке работал экскаватор, ковш которого периодически задевал рухнувшую в итоге стену. «Все в квартире дрожало, потом стена начала сыпаться. Я быстро позвонила сыну и вызвала с работы, а сама пошла к соседке. Пока он ехал, стена рухнула», - рассказала женщина.

Лера Путик отметила, что в 2014 году ее жилье также было повреждено во время строительных работ.

19 ноября 2014 года на улице Дилялова, 42 также произошло обрушение стены. Виновником обрушения была признана компания, возводящая рядом многоэтажный дом. Застройщика обязали восстановить обрушенную стену, компенсировать жильцам ущерб и оплатить им аренду временного жилья. Администрация Махачкалы обещала до конца 2016 года предоставить жильцам квартиры в новом доме на улице Заманова.

«Тогда нам пришлось жить семь месяцев на съемной квартире. Тот ремонт, который нам сделали, никуда не годился, все было в плесени. Нам обещали 50 тысяч рублей компенсации за утерю имущества, но перечислили только 10 тысяч рублей. После многочисленных обращений в районную администрацию добились получения еще 20 тысяч. Телевизор, шкаф-купе, холодильник, кровать - все пришлось покупать за свой счет», - сказала Лера Путик корреспонденту "Кавказского узла".

Гостиницу, в которой женщина сейчас ночует, оплачивает застройщик многоэтажного дома по соседству. По словам Леры Путик, после повторного обрушения стены в доме появились трещины. Стена пока не восстановлена - под нее забетонирован фундамент, но возведение самой стены еще не начато. «Сказали, что срежут полы, наведут порядок и начнут строить стену», - пояснила она.

Жительница разрушенного дома отметила, что отказалась переезжать в предложенную властями квартиру на окраине города. «Предлагают взамен нашего жилья однокомнатную квартиру 30-36 квадратных метров, но зачем мне она, если мне здесь хорошо. Я ванную пристроила отдельную, сделала хороший ремонт. Пусть дают квартиру в этом же районе, зачем мне центр города менять на окраину», - заявила жительница Махачкалы.

Ее сосед Руслан Абигасанов тоже отказывается переселяться в предложенное властями жилье из своего дома. «Нас хотят выселить, но при этом предлагают несносные квартиры. У меня пятеро детей, многодетная семья, я десять лет стою в очереди на получение земельного участка. Но взамен этого жилья мне предлагают однокомнатную квартиру в 46 квадратов - куда она мне с пятью детьми? У меня только кухня здесь 48 квадратов», - сказал он.

Претензий к застройщику мужчина не имеет, поскольку компания, по его словам, восстанавливает его квартиру. «Дети пока живут у сестры и матери, я сам остался здесь, не стал заселяться в гостиницу. С застройщиком обговариваем все, как делать, и он делает так, как мы хотим. У меня претензии только к властям, которые хотят нас выселить, я хочу одного, чтобы городские чиновники оставили меня в покое. Большего я у них не прошу», - заявил Руслан Абигасанов.

По словам мужчины, его жилье было признано ветхим без проведения экспертизы. «Комиссия дом не обследовала, они не осматривали его, не изучали. Решили у себя в кабинетах, что нас надо расселить, и написали то, что им выгодно. Здесь у меня свое жилье, есть двор, где дети могут играть в безопасности», - отметил он.

Абигасанов добавил, что после завершения ремонта он планирует обратиться в суд с требованием исключить его дом из аварийного фонда.

Если обрушение стен было вызвано действиями застройщика и экспертиза это докажет, застройщик должен полностью возместить нанесенный ущерб, указал юрист, гендиректор юридической фирмы «Деловой Крот» Ислам Гафуров.

«В этом случае нужно еще учитывать, действовал ли застройщик по согласованию с администрацией города. Перед тем, как начать строительные работы на участке, застройщик должен исследовать участок, провести инженерно-геологические изыскания, и уже по результатам должно быть выдано разрешение на строительство. Должно быть обязательно прописано, какой должен быть фундамент, какова разрешенная этажность - с этими заключениями и соблюдением других требований он может получить разрешение и начать строительство», - пояснил Ислам Гафуров корреспонденту "Кавказского узла".

Если застройщик действовал в рамках выданного разрешения, то должностные лица администрации тоже должны нести ответственность за произошедшее. «Если разрешительные документы были выданы без учета интересов владельцев близлежащих домов и норм градостроительного законодательства, должностные лица, выдавшие их, также должны нести ответственность. Эта ответственность может быть как административной, так и уголовной, в зависимости от причиненного ущерба», - указал юрист.