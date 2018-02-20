Обрушение домов в Махачкале. 20 февраля 2018 г. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

20 февраля 2018, 21:12

Обрушение трех домов в Махачкале произошло второй раз за четыре года

Жители аварийных частных домов на улице Даниялова в Махачкале отказываются переезжать в новое жилье, предоставленное государством, сообщили в мэрии города.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля произошло частичное обрушение общей стены шести частных домов на улице Даниялова в Махачкале. Пострадали три дома. Пострадавших нет, 26 эвакуированных временно остановились в гостинице и у родных.

По данным МЧС, обрушение произошло из-за проведения земляных работ при строительстве многоэтажного дома. Прокуратура начала проверку законности этого строительства.

Эти дома были построены еще в 1930-х годах и в 2011 были признаны аварийными, сообщили в мэрии Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла".

19 ноября 2014 года на улице Дилялова, 42 также обрушалась стена. Виновником обрушения была признана компания, возводящая рядом многоэтажный дом. Застройщика обязали восстановить обрушенную стену, компенсировать жильцам ущерб и оплатить им аренду временного жилья. Администрация Махачкалы обещала до конца 2016 года предоставить жильцам квартиры в новом доме на улице Заманова.

"Жильцы домов были неоднократно предупреждены о той опасности, которой они подвергают себя и свои семьи, однако переезжать в новые квартиры, построенные в рамках реализации федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья, они отказываются", - заявил представитель администрации города.

Он отметил, что у застройщика есть все документы, но само строительство велось с нарушениями. "На этом участке строится 12-этажный жилой дом с подземной парковкой. В процессе строительства работниками было допущено нарушение. Контролирующие органы неоднократно делали предупреждение, было дано поручение построить подпорную стенку. Однако застройщиком эти работы не были проведены. После обильного дождя и в связи с проникновением грунтовых вод стена обвалилась", - процитировали в пресс-службе городской администрации слова врио начальника Управления по вопросам координации капитального строительства Анвара Ганишева.

По словам Ганишева, стройка приостановлена до устранения нарушений.

Комментариев компании-застройщика относительно заявления городских властей не поступало.

Примечание:

"Землетрясение произошло у берегов Дагестана", "Дагестанские чиновники отчитались о ликвидации последствий урагана", "Более 8 тысяч жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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