Махачкала. Фото: Magomed Aliev http://www.odnoselchane.ru

26 февраля 2018, 18:49

Прокуратура отчиталась об отмене пяти постановлений мэрии Махачкалы

Отменено предоставление фирме двух участков в Махачкале, а также незаконные постановления главы города об образовании еще трех земельных участков, заявила сегодня прокуратура Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 января в Дагестане находятся сотрудники Генпрокуратуры, которые, по словам врио главы республики, проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе. 5 февраля Владимир Васильев пообещал сносить в Махачкале все самострои

24 января был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. 2 февраля был задержан главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. 14 февраля следствие заявило, что Гитинов заподозрен в халатности. По версии следствия, он допустил хаотичную застройку и порчу облика Махачкалы, а также выдал 11 разрешений на незаконное строительство.

Отменены пять незаконных постановлений администрации Махачкалы в сфере землепользования, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, в ходе проверки установлено, что в 2017 году постановлениями администрации одной из фирм предоставлены в собственность два земельных участка в МКР Г-2 Приморского жилого района и по улице Даниялова.

"При предоставлении участков были нарушены требования градостроительных нормативов. Кроме того, в нарушение требований земельного законодательства площадь участка, предоставленного без торгов, значительно превышала площади находящихся на данном участке нежилых помещений, принадлежащих компании", - подчеркивается в сообщении.

Прокуратура также подчеркнула, что после протеста ведомства постановления администрации были отменены.

"Кроме того, прокуратурой принесены протесты на незаконные постановления главы администрации города об образовании трех земельных участков, которые также рассмотрены и удовлетворены", - отмечается в сообщении.

На сайте администрации Махачкалы, по данным на 18.40 мск 26 февраля, отсутствует реакция на заявление прокуратуры Дагестана. При этом 8 февраля мэрия Махачкалы после протестов прокуратуры аннулировала разрешения на строительство десятка многоэтажек, торгового центра и магазинов.

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть 15 махачкалинских АЗС", "Прокуратура Дагестана потребовала от Минздрава освободить проезд к больницам", "Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу".

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