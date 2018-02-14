Главный архитектор Махачкалы заподозрен в халатности

14 февраля 2018, 16:20

Магомедрасул Гитинов подозревается в том, что допустил хаотичную застройку и порчу облика Махачкалы, а также выдал 11 разрешений на незаконное строительство, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля после обысков в здании управления архитектуры городской администрации. 3 февраля суд в Махачкале вынес решение об аресте Гитинова. 7 февраля он был обвинен в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и переведен из изолятора в СИЗО.

Возбуждению дела в отношении Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки. С 17 января в Дагестане находятся сотрудники Генпрокуратуры, которые, по словам Васильева, проверяют и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе.

Возбуждено новое уголовное дело в отношении Магомедрасула Гитинова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), сообщил сегодня Следственный комитет России.

"Следствием установлено, что с 2014 года по январь 2018 года Гитинов, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения, в том числе по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

По данным ведомства, Гитинов также "проигнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего застройщикам не менее, чем на 11 объектов, выданы разрешительные документы, противоречащие законодательству". "В результате действий Гитинова существенно нарушены права граждан", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что ч.1. ст.293 УК России предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Комментариев от представителей Магомедрасула Гитинова по поводу заявления СК России пока не поступало. При этом ранее, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на арест, которая была отклонена Верховным судом Дагестана, Гитинов заявил, что за три года его работы в должности главного архитектора Махачкалы, ничего противозаконного он не делал и пытался сделать все, как надо. Он также напомнил, что именно при нем был принят генеральный план Махачкалы.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.