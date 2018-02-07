Главному архитектору Махачкалы предъявлено обвинение

07 февраля 2018, 19:07

Главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов обвинен в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и переведен из изолятора в СИЗО, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля после обысков в здании управления архитектуры городской администрации. 3 февраля суд в Махачкале вынес решение об аресте Гитинова на 10 суток, его адвокат 5 февраля обжаловал арест.

Главный архитектор подозревается в совершении преступления по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий), сообщило следствие. Возбуждению дела в отношении Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки.

Сегодня около 16.00 главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову было предъявлено официальное обвинение, рассказал его адвокат Ринат Гамидов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гамидова, после предъявления Гитинову обвинения срок его ареста будет продлен на два месяца, до 3 апреля. Гитинов, уже переведенный из ИВС в СИЗО-1, не жалуется на здоровье, проблем с допуском защитника к нему нет, добавил адвокат Гамидов.