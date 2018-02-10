Васильев назвал новые приоритеты Дагестана

10 февраля 2018, 23:02

Сотрудники Генпрокуратуры выявили в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил замгенпрокурора Иван Сыдорук. После ликвидации вооруженного подполья борьба с коррупцией стала в Дагестане новым приоритетом, заявил врио главы республики Владимир Васильев.

Как писал "Кавказский узел", генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший сегодня в Дагестан, поручил подчиненным проверить законность возведения домов местных чиновников и проконтролировать их расходы, распределение субсидий и процесс выделения земель.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля и взяты под стражу. Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. По данным СКР, при обыске у Гамидова изъяты: золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Коррупция в Дагестане проникла во все сферы общественных отношений, и приобрела в республике системный характер, констатировал заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, обнародовавший сегодня результаты проведенной в республике проверки.

Перед началом выступления Сыдорука журналистов, присутствовавших на церемонии представления нового прокурора Дагестана Дениса Попова, попросили покинуть зал, однако врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился оставить прессу в зале, сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла"

"СМИ должны контролировать борьбу с коррупцией в республике, и доводить до людей информацию о том, как это делается", - сказал Васильев.

Сыдорук сообщил, что в январе проверкой Генпрокуратуры были охвачены 19 министерств и ведомств, а также администрации пяти муниципальных образований. Комиссия выявила более 350 нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе родственные назначения на должности и бизнес должностных лиц.

"Федеральному законодательству в области противодействия коррупции не соответствовали 30 республиканских правовых актов. Выявлены случаи назначения на должности в органах власти по признакам родства, случаи несоблюдения служащими установленных запретов и ограничений. Об участии в коммерческих организациях не сообщили семь заместителей министров, шесть советников высших должностных лиц, 14 чиновников. 170 должностных лиц допустили другие грубые нарушения при предоставлении сведений о доходах и имуществе", - сказал Сыдорук.

Эффект от проводимой в Дагестане антикоррупционной кампании будет лишь в том случае, если кадровые зачистки сломают сложившуюся систему коррупционных связей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Попытка резко переломить коррупционную основу системы приведет к серьезным конфликтам и вряд ли увенчается успехом, предположила ранее автор научных работ о Северном Кавказе, руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

Он также отметил имевшие место в Дагестане факты госзакупок без конкурсных процедур и последующее размещение заказов в аффилированных структурах. "Поставлен вопрос об уголовном преследовании должностных лиц агентства по дорожному хозяйству, дирекции единого государственного заказчика-застройщика, управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы, заключивших госконтракты без проведения торгов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Министерство труда и соцразвития республики в сентябре 2017 года заключило два договора на сумму 740 млн рублей с автономной некоммерческой организацией "Путь к добру". Организация создана за месяц до проведения конкурса, единственным ее учредителем выступал отец одного из служащих министерства", - проинформировал Сыдорук.

Сфера оборота земель в Дагестане наиболее подвержена коррупции, обратил внимание замгенпрокурора. "На кадастровый учет Росреестром поставлено менее половины от общего количества земель в республике, поэтому распространены факты захвата земель, в том числе находящихся в государственной или муниципальной собственности. В Махачкале распространена практика предоставления земельных участков без определения границ, а также в отсутствие конкурсной процедуры", - заявил он.

Кроме того, Сыдорук затронул вопросы программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По его словам, эта программа в Дагестане не выполнена. "В жилищном фонде с истекшим сроком эксплуатации проживают более 147 тысяч человек. Только в Махачкале в аварийном жилье продолжают проживать 809 семей. Расселение должно быть завершено до сентября 2017 года. В фонд содействия реформированию ЖКХ представлен недостоверный отчет, подписанный 17 ноября 2017 года бывшим председателем правительства Гамидовым", - заявил Сыдорук.

По информации Генпрокуратуры, при проверке работы дагестанских правоохранителей комиссия выявила 70 укрытых преступлений, в том числе два убийства и три преступления террористического характера, поставлен вопрос об отмене 199 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Депутат Госдумы России, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов раскритиковал ранее работу силовиков, отметив, что "если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, либо не состоятельны, либо были с ними в одной упряжке".

По словам Владимира Васильева, развернутая им масштабная борьба с коррупцией в Дагестане была невозможна в условиях террористической угрозы, но сейчас руководство республики намерено на ней сосредоточиться. "Трудно было себе представить борьбу с коррупцией в условиях разгула террористов, бандподполья. Еще недавно это было угрозой заметной, может быть, первой среди всех, а сегодня мы смогли приступить к следующему шагу - противодействию коррупции", - процитировал Васильева ТАСС.

Васильев отметил, что после своего назначения врио главы Дагестана он пытался "дать шанс каждому" сотруднику органов власти сохранить свои посты. "Но [нормальной работе мешал] вот этот шлейф отношений, сформировавшихся ранее, та система координат, в которую не мог войти и в которой не мог удержаться человек, который не играл по правилам", - пояснил он.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".