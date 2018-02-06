Сотрудник силовых структур. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

06 февраля 2018, 18:54

Курбанов потребовал наказать силовиков за коррупцию в Дагестане

Массовые задержания дагестанских чиновников должны перейти в проверку работы правоохранителей. Если вина чиновников будет доказана, наказать нужно и допустивших коррупцию силовиков, заявил депутат Госдумы Ризван Курбанов.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля по делу о мошенничестве были задержаны и отправлены в Москву врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Правительство Дагестана вечером 5 февраля было отправлено в отставку.

Чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Преступления, инкриминируемые Абдусамаду Гамидову и его подчиненным, были совершены в 2013-2014 годах, утверждают следователи.   

С критикой работы силовых структур Дагестана выступил депутат Госдумы России, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов. Сейчас дагестанские силовики, по мнению Курбанова, остаются "вне поля зрения" следователей, расследующих дела о коррупционных преступлениях в республике.

Об этом Ризван Курбанов заявил в прямом эфире своим подписчикам в соцсети Instagram, комментируя задержания Абдусамада Гамидова и других высокопоставленных чиновников. Фрагмент видеозаписи размещен сегодня на канале дагестанского издания РИА "Дербент" в YouTube.

"Надо начинать с тех, кто должен был следить за теми, кто якобы разворовывал или не разворовывал. Я считаю, что если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных товарищей, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, они либо не состоятельны, либо были с ними в одной упряжке. Поэтому они должны нести такое же наказание", — заявил Курбанов.

При этом 5 февраля Ризван Курбанов заявил, что в действиях дагестанских силовиков он усматривает "признаки халатности".

"Проверки и расследования должны быть проведены не только в отношении членов правительства, но также руководителей некоторых правоохранительных и контролирующих органов, годами закрывавших глаза на многомиллионные хищения", — цитирует Ризвана Курбанова "Коммерсант".

Абдусамад Гамидов был назначен председателем правительства Дагестана в июле 2013 года. С инициативой о его назначении выступил Рамазан Абдулатипов, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" биографии Абдусамада Гамидова.

В период, когда главой Дагестана был Рамазан Абдулатипов, прокуратуру Дагестана возглавлял Рамазан Шахнавазов. Шахнавазов занял пост прокурора Дагестана в апреле 2013 года, в отставку он ушел в ноябре 2017 года.

МВД по Дагестану с августа 2010 года возглавляет Абдурашид Магомедов. 23 ноября 2017 года издание "Черновик" сообщило о скорой смене главы МВД по Дагестану. Однако на сайте дагестанского МВД Абдурашид Магомедов, по данным на 6 февраля, представлен как руководитель министерства.

УФСБ по Дагестану с марта 2014 года возглавлял Александр Миронов. В июне 2017 года Миронов, по утверждению властей региона, был "переведен на новое место службы".

Напомним, что бывший глава республики Рамазан Абдулатипов 5 февраля назвал задержание главы правительства Дагестана и его заместителей "кампанейщиной", заявив, что вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении".

Примечание:

"Решение об аресте Гамидова и его замов назначено на сегодня", "Дагестанские журналисты прогнозируют борьбу за наследство "мекегинского" клана", "Васильев пообещал сносить в Махачкале все самострои".

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