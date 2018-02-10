Экономисты связали будущее Дагестана с успехом кадровых чисток

10 февраля 2018, 19:27

Эффект от проводимой в Дагестане антикоррупционной кампании будет лишь в том случае, если кадровые зачистки сломают сложившуюся систему коррупционных связей. Объективно оценить ее результаты позволит обнародование реальной, а не фальсифицированной социально-экономической статистики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Как писал "Кавказский узел", Артем Здунов, 7 февраля назначенный премьером Дагестана, анонсировал масштабную борьбу с коррупцией, пообещав вернуть бизнес в правовое поле и вывести экономику из тени.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". Попытка резко переломить коррупционную основу системы приведет к серьезным конфликтам и вряд ли увенчается успехом, предположила автор научных работ о Северном Кавказе, руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

Зубаревич: кадровые зачистки не гарантируют улучшения ситуации



Дагестан получает больше всех бюджетных трансфертов среди республик Северного Кавказа, сказала корреспонденту "Кавказского узла" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

"Дагестан после Крыма второй получатель трансфертов среди регионов. Дагестан за 11 месяцев 2017 года получил свыше 70 миллиардов рублей трансфертов, а уровень дотационности почти 70%. Республика в основном живет на трансферты. Понятно, что они расходуются крайне неэффективно. Понятно, что бизнес на бюджетных деньгах - один из основных источников теневых доходов элиты, и ситуация лучше не становится", - считает Наталья Зубаревич.

По ее словам, реальная ситуация в Дагестане куда хуже, чем об этом можно судить по социально-экономической статистике. "То, как все это там считается, у всех, кто занимается этими данными, вызывает очень большие вопросы. По данным за январь-ноябрь 2017 года среднедушевые доходы населения Дагестана очень даже неплохие, 36 тысяч рублей. В среднем по России эта цифра составляет 31 тысячу рублей. Вы в это верите? Я – нет", - заявила Зубаревич.

Дело в том, что статистика по регионам по-разному учитывает доходы, скрытые от налогообложения, а они могут составлять до половины всех доходов россиян. В Дагестане "досчитывают" больше, пояснила Наталья Зубаревич. Она отметила, что в Ингушетии среднедушевой доход составляет 16 тысяч с небольшим, даже у Ставропольского края данные существенно ниже, чем у Дагестана – 23 тысячи. "Поэтому статистика о средней зарплате населения Дагестана ровным счетом ни о чем не говорит", - сказала Зубаревич.

По ее мнению, сомнительна и статистика по уровню безработицы в Дагестане. Согласно данным за сентябрь-ноябрь 2017 года, безработица в Дагестане составляет 11,7%, сообщила Наталья Зубаревич. "Это много, но у Ингушетии - 27%, у Чечни - 14%. Вся социально-экономическая статистика по республикам Северного Кавказа – это кривое зеркало", - заключила профессор.

Масштабные кадровые чистки в Дагестане начались как по социально-экономическим, так и по политическим причинам, но последние важнее, считает Наталья Зубаревич.

"У федерального бюджета сейчас не лучшие времена, поэтому в кадровых чистках в Дагестане есть экономический фактор, так как в республике очень высокий уровень коррупции и очень неэффективное расходование помощи федерального центра. Но я полагаю, что главной причиной зачистки именно в феврале является предвыборная история. Это желание показать, что федеральные власти готовы бороться с коррупцией: раскручивается громкое дело, и это должно антикоррупционную повестку перетянуть на президента Российской Федерации. Тут все предельно понятно", - сказала она.

При этом меры, принимаемые в ходе борьбы с коррупцией в Дагестане, не гарантируют улучшения ситуации в республике, отметила Наталья Зубаревич. "Что будет дальше? Даст ли это толчок социально-экономическому развитию республики? Я тут большой пессимист. Да, вы можете арестовать и осудить людей, которые вольно обращаются с бюджетными деньгами, но остается вопрос, изменится ли система или на смену одним придут другие. Это первый вопрос. Второй вопрос - позволит ли это улучшить социально-экономическое развитие республики, в которой нет инвестиций, в которой очень мало качественных рабочих мест", - пояснила она.

Делягин: чистки умерят аппетиты коррупционеров

Оценить масштабы теневой экономики Дагестана невозможно даже приблизительно, считает экономист, журналист, директор Института проблем глобализации, действительный член общественной организации РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин. "Более того, оценивать уровень теневой экономики в масштабах региона сложнее, чем в масштабах страны. А когда в регионе вообще непонятно, откуда берется статистика, то это вдвойне сложно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если сравнить теневые экономики республик Северного Кавказа возможности нет, то уровень коррупции в Дагестане исключительно высокий даже по меркам региона, считает Делягин. Об этом говорит, в частности, то, что во всем регионе только в Дагестане были случаи продажи должностей "с самовывозом", сказал он. "Лет 10 назад в Дагестане было много убийств высокопоставленных лиц, и, если я правильно помню, человек, покупающий должность, должен был сам эту должность «освобождать»", - пояснил Михаил Делягин.

Михаил Делягин считает, что кадровые чистки вызваны прежде всего неэффективным расходованием дотаций, которые получает республика. "Дагестан действительно получает много бюджетных денег. Он один из самых дотационных регионов. И когда выделяется столько денег, но результата нет, то возникает желание посмотреть, что там происходит на самом деле", - сказал Делягин.

Он отметил, что в условиях высокого уровня коррупции Дагестан, обладающий исключительным сочетанием предпосылок для успешного социально-экономического развития, уступает другим республикам региона. "Чистки снизят уровень коррупции - хотя бы потому, что часть руководства испугается. Это улучшит социально-экономическую ситуацию, но насколько - это вопрос открытый", - сказал экономист.