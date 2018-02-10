Дома дагестанских чиновников впечатлили генпрокурора Чайку

10 февраля 2018, 16:44

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший сегодня в Дагестан, поручил подчиненным проверить законность возведения домов местных чиновников и проконтролировать их расходы, распределение субсидий и процесс выделения земель.

Как писал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля, в тот же день в отставку было отправлено правительство Дагестана. 6 февраля все четверо были арестованы решению Басманного суда Москвы, а Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников.

По данным Следственного комитета России, при обыске у Гамидова изъяты: золотой пистолет ТТ , пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В свою очередь бывший врио главы правительства Дагестана заявил в суде, что заранее знал точную дату своего задержания и успел позаботиться о членах семьи.

Генпрокурор России Юрий Чайка сегодня прибыл в Дагестан, чтобы представить коллективу республиканской прокуратуры нового руководителя Дениса Попова и дать поручения по проведению масштабной антикоррупционной проверки.

Находясь в Дагестане, Чайка обратил внимание на дома, в которых живут местные чиновники, и призвал прокуроров проверить их расходы. "Как оказалось, самые большие дома в республике - должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения, и на какие средства они построены", - привел сегодня слова Чайки "Интерфакс".

Депутат Госдумы России, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов раскритиковал ранее работу силовиков, отметив, что "если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, либо не состоятельны, либо были с ними в одной упряжке".

Глава Генпрокуратуры указал, что область земельных отношений находится в зоне наибольшего коррупционного риска, а бюджетные средства для выплаты социальных субсидий расхищаются.

"Держите в поле зрения работу ведомств, ответственных за регистрацию выделяемых или приобретаемых участков. Установите строгий контроль за распределением и расходованием бюджетных ассигнований и целевых программ. В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидий на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, обязательного медицинского страхования", - заявил Чайка после представления нового главы прокуратуры Дагестана.

Замгенпрокурора Иван Сыдорук в свою очередь рассказал об итогах проверки ведомства в Дагестане. "Комиссия Генпрокуратуры обнаружила 2431 нарушение закона, направила 83 представления, 170 протестов, возбуждено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям", - процитировал сегодня Сыдорука ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что депутаты Народного собрания 1 февраля большинством голосов утвердили кандидатуру прокурора Хакасии Дениса Попова на должность прокурора Дагестана. О том, что прежний прокурор республики Рамазан Шахнавазов написал заявление об отставке, стало известно еще 13 ноября 2017 года.