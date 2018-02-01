Депутаты одобрили назначение Дениса Попова прокурором Дагестана

01 февраля 2018, 15:48

Депутаты Народного собрания сегодня большинством голосов утвердили кандидатуру прокурора Хакасии на должность прокурора Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", кандидатура Дениса Попова была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. Депутаты дагестанского парламента назначили на сегодня согласование его кандидатуры на должность прокурора Дагестана.

О том, что прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов написал заявление об отставке, стало известно 13 ноября 2017 года, однако на следующий день пресс-служба прокуратуры не подтвердила эту информацию. 21 ноября 2017 года информированные источники заявили, что кандидатом на должность прокурора Дагестана утвержден прокурор Хакасии Денис Попов.

Сегодня на сессии республиканского парламента депутаты рассмотрели законопроект "О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность прокурора Республики Дагестан", передал корреспондент "Кавказского узла".

Кандидатура прокурора Дагестана, внесенная генпрокурором России, должна быть согласована с регионом, пояснил собравшимся председатель комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов.

аЗаместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук в своем выступлении рассказал депутатам биографию Попова, отметив, что он, Денис Попов, зарекомендовал себя "только с положительной стороны".

Иван Сыдорук находится в республике во главе комиссии, которая в январе прибыла из Москвы для проверки ситуации с хаотичной застройкой и выделением земли в Махачкале. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам.

Сам Денис Попов сообщил, что способен "принести позитив" в работу дагестанской прокуратуры и предложил задавать вопросы, однако вопросов от депутатов не прозвучало.

За кандидатуру нового прокурора проголосовали 77 присутствовавших на заседании депутатов, один - против.

Напомним, что 30 января источники РБК рассказали, что в Дагестан из Москвы также прибыли следователи МВД и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. Сегодня стало известно о том, что сотрудники ФСБ и МВД по Дагестану провели обыски в администрации Табасаранского района.