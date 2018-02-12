Суд оставил главного архитектора Махачкалы под стражей из-за вопросов к застройке

12 февраля 2018, 15:07

Слова Магомедрасула Гитинова, что тот пытался "сделать все, как надо", не произвели впечатления на Верховный суд Дагестана. За три года работы главного архитектора Махачкалы был принят генплан города, проводились акции протеста против застройки парков и переселения жителей аварийных домов.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля после обысков в здании управления архитектуры городской администрации. 3 февраля суд в Махачкале вынес решение об аресте Гитинова, его адвокат обжаловал это решение. 7 февраля Гитинову было предъявлено обвинение.

Главный архитектор подозревается в совершении преступления по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий), сообщило следствие. Возбуждению дела в отношении Гитинова предшествовала критика со стороны Владимира Васильева - врио главы Дагестана, в частности, пригрозил махачкалинским чиновникам отставками из-за точечной застройки.

Сегодня в суд, на рассмотрение апелляционной жалобы пришли несколько близких родственников Гитинова. Сам он принимал участие в процессе посредством видеосвязи, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

В ходе заседания Ринат Гамидов просил суд обратить внимание на то, что нет повода говорить о причастности Гитинова к вменяемому ему преступлению, и что сообщение об этом преступлении было сделано ещё в 2015 году и несколько раз было отказано в возбуждении уголовного дела.

Также адвокат заявил, что участок земли, который Гитинов "якобы незаконно предоставил", стоит 500 тысяч рублей. "Как, если кадастровая стоимость участка составляет 500 тысяч, мой подзащитный мог причинить бюджету ущерб в размере 4 миллионов? Как это представляет следствие?" - спросил Гамидов.

Он также обратил внимание суда на то, что на оглашение решения по избранию меры пресечения Гитинову не были допущены журналисты и его родственники, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв м с нарушением границ участка, принадлежащего местному жителю. На основании данного плана было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома. В феврале 2017 года по иску гражданина к администрации города судом принято решение о сносе за счет администрации города объекта незавершенного строительства – фундамента 12-этажного многоквартирного жилого дома. Стоимость работ по демонтажу составила около 4 миллионов рублей, говорится в сообщении от 3 февраля на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Сам Гитинов свою вину не признал, подчеркнув, что за три года, что он работал в должности главного архитектора Махачкалы, ничего противозаконного не делал и пытался сделать все, как надо, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"До моего прихода в администрации не знали, что такое градостроительный план, мы начали его разработку. Мэром города мне было дано поручение заняться реализацией программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Люди на окраину переезжать отказались. Так как в городе не было свободных мест, я еле нашёл более-менее подходящее место для постройки дома для переселенцев. Я не знал, что там есть какие-либо нарушения", - заявил Гитинов.

Он также подчеркнул, что скрываться от следствия не собирается и попросил суд оставить его под домашним арестом.

Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Принятие градостроительного плана Махачкалы и скандалы со строительством в парках



Член союза архитекторов России Магомедрасул Гитинов был назначен на пост начальника Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы в 2014 году, сообщает "Новая газета".

По данным издания, до своего назначения Гитинов с 2002 года руководил ООО "Архитектурное бюро Гитинова М-Р. А.".

В 2015 году под руководством Гитино­ва был принят новый генплан города. Согласно новому генплану столица будет развиваться по принципу "город в город", подчеркнул в 21 октября 2015 года Магомедрасул Гитинов.

"Махачкала достигла очень больших размеров. Поэтому принято решение заняться комплексным развитием каждого из ее районов, сел и поселков, которых на территории столицы 14. Был старый генплан, составленный в 2003 году, но он не был утвержден. Развитие города шло хаотично. Имело место уплотнение застройки, особенно, центральной части города: Гамидова – Абубакарова – Шамиля, уплотнение велось и в направлении Редукторного поселка. У нас не так много зон, которые занимают высотные дома, – Вузовское озеро, Первая Махачкала, проспект Акушинского. Старый план был не актуален. Генплан рассчитан на миллион человек населения и будет реализовываться в течение трех десятков лет", - приводятся слова Гамидова в сообщении от 21 октября 2015 года, размещенном на сайте администрации Махачкалы.

Главный архитектор города тогда также подчеркнул, что "свободных земель мало - их захватывают. "Мы тратим огромные силы, чтобы отстоять эти площадки и позиции для развития социальной инфраструктуры", - отметил Гитинов.

В свою очередь мэрия Махачкалы в декабре 2016 года заявила, что за 11 месяцев 2016 года в администрацию столицы Дагестана поступило 280 материалов по незаконно возводимым строениям. По 120 искам о сносе самовольных строений судами вынесены решения в пользу мэрии, отметило ведомство.

При этом махачкалинцы выступали в защиту парков, строительство в которых велось уже при главном архитекторе Гитинове.

"Кавказский узел" писал, что часть парка Ленинского комсомола в Махачкале была передана в аренду под строительство музея "Россия – моя история". Против строительства выступила инициативная группа махачкалинцев. 6 февраля 2017 года глава Дагестана заявил, что решение о месте строительства музея окончательно не принято, но счел уместным его размещение в парке. Уже 7 февраля 2017 года Рамазан Абдулатипов сообщил, что музей не будет построен в парке, для строительства выбран участок на проспекте имама Шамиля. Глава республики пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

Махачкалинцы также добились через суд запрета возведения храма в парке "Ак-Гель". В Махачкале уже действуют два православных храма, и из-за малого количества прихожан нет необходимости строить в парковой зоне третий, пояснили горожане.

Противники застройки берегов озера Ак-Гель провели в 2017 году просветительскую экскурсию, где рассказали о строительстве домов у водоема и призвали обратить внимание на уничтожение озера.

Переселение из аварийного жилья в Махачкале

Жители Махачкалы также протестовали и обращались в суды по поводу признания их домов в центре города аварийными и включения в программу переселения из ветхого жилья.

23 мая 2017 года 40 недовольных переселением жителей Махачкалы вышли на центральную площадь города. Жители домов по улице Оскара и Алиева, которые попали под программу переселения из ветхого жилья, заявили о том, что они не хотят переселяться из центра на окраину и что их дома не являются аварийными. Недовольные переселением махачкалинцы добились встречи с мэром, однако, по их словам, переговоры завершились безрезультатно.

1 июня 2017 года Верховный суд Дагестана поддержал недовольных переселением махачкалинцев и отклонил апелляцию мэрии Махачкалы, требовавшей отменить решение о признании недействительными актов обследования домов, включенных в программу аварийного и ветхого жилья.

Кировский райсуд Махачкалы 7 июня 2017 года также рассмотрел заявление Минстроя Дагестана об отмене решений суда 2014 года, признавших недействительными акт и заключение межведомственной комиссии по аварийности домов №№6, 7 и 10 по улице Пугина, и отказал в его удовлетворении.

Пользователи соцсетей выражали недовольство обликом Махачкалы

Ситуация со стройками и захватом свободных земель в столице Дагестана активно обсуждается в группе "Есть такой жуткий город" в социальной сети

"К сожалению, несмотря на значительную реакцию пользователей на строительный хаос в городе, фото и видеоматериалы в группе зачастую оставались без внимания сотрудников мэрии", - приводит слова администратора группы с ником Ибрагим Местный "Кавказ.Реалии".

2 февраля в группе было опубликовано сообщение с названием "Видео обыска в доме главного архитектора Махачкалы". "...Кажется, борьба с коррупцией пошла более бодрыми темпами...", - написал автор сообщения.

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