29 декабря 2017, 17:39

Суд запретил возведение храма в парке "Ак-Гель"

Ленинский суд Махачкалы сегодня удовлетворил иск горожан, требовавших запретить строительство православного собора в парковой зоне.

Как писал "Кавказский узел", иск группы махачкалинцев, выступающих против строительства православного собора Александра Невского в парковой зоне у озера Ак-Гель, Ленинский райсуд рассматривал с 9 сентября. Глава юридической фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов, представляющий интересы истцов, заявил о необходимости экспертизы для выяснения законности передачи земли под строительство собора. 16 ноября суд был отложен на время проведения экспертизы.

Среди истцов - дагестанская журналистка Светлана Анохина, махачкалинцы Андрей Меламедов и Анна Горбанева. В Махачкале уже действуют два православных храма, и из-за малого количества прихожан нет необходимости строить в парковой зоне третий, пояснили горожане.

Ленинский райсуд сегодня полностью удовлетворил исковые требования инициативной группы о запрете строительства храма Александра Невского, сообщает "Новое дело".

Как стало известно в суде, проведенная камеральная землеустроительная экспертиза доказала, что земельный участок находится на территории парка "Ак-Гель", уточняет "Черновик".

Адвокаты, представляющие интересы Махачкалинской епархии, заявили, что будут обжаловать приговор суда, пишет РИА "Дербент".

Дополнение от 19.41 мск 29.12.2017: Истцы просили суд признать недействительным договор безвозмездного пользования земельным участком, заключенный между Махачкалинской епархией и Комитетом по управлению имуществом Махачкалы, а также запретить строительство на этом участке и обязать ответчиков произвести благоустройство на нем - демонтировать забор и будку, убрать вагончики и восстановить газон. Также горожане требовали аннулировать запись об этом участке в Едином госреестре недвижимости.

Ответчиками в деле выступали мэрия Махачкалы, республиканский комитет по управлению имуществом, Махачкалинская епархия. В качестве третьих лиц были привлечены управление архитектуры и градостроительства, управление по земельным ресурсам и управление Росреестра по Дагестану, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что 18 августа в Махачкале прошла акция и в поддержку возведения собора Александра Невского, организованная центром русского языка и культуры при Миннаце Дагестана. Участники акции выразили благодарность властям за реализацию идеи строительства собора.

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"