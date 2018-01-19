Территория республиканской клинической больницы в Махачкале. Фото http://rkb05.ru/portfolio-4

19 января 2018, 12:27

Прокуратура Дагестана потребовала от Минздрава освободить проезд к больницам 

При въезде на территорию двух больниц в Махачкале незаконно установлены шлагбаумы и взимается плата за проезд, заявили в прокуратуре.

Запрет на бесплатный проезд действует на территории детской республиканской клинической больницы им. Кураева и республиканской клинической больницы, уточнили в ведомстве.

Взимание платы за проезд на территорию медучреждений противоречит федеральному закону № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минздрава, заявили в прокуратуре Дагестана.

"По данному факту прокуратурой республики в адрес врио министра здравоохранения РД внесено представление об устранении нарушений законодательства", - сообщается 18 января на сайте ведомства.

Ранее житель Махачкалы Мизамудин Исрафилов пожаловался на то, что не мог проехать в больницу с ребенком, которому требовалась помощь. По его словам, у ребенка была повреждена нога и ему нужно было попасть в травмпункт детской республиканской клинической больницы, однако охрана отказалась бесплатно пропустить их и требовала 50 рублей, написал 15 января "Черновик".

Примечание:

"Прокуратура потребовала выплатить зарплату соцработникам в Дагестане", "Прокуратура потребовала закрыть АЗС на трассе "Кавказ"", "Главный архитектор Махачкалы оштрафован за волокиту".

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