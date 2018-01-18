18 января 2018, 15:29

Прокуратура потребовала выплатить зарплату соцработникам в Дагестане

Восемь работников государственного Центра социального обслуживания населения на Бежтинском участке пожаловались на невыплату зарплат, прокуратура потребовала погасить долги перед людьми в суде.

"Установлено, что восьми работникам центра за октябрь-декабрь 2017 года не выплачена заработная плата в сумме более 186 тысяч рублей", - проинформировала прокуратура Дагестана.

В мировой суд направлены восемь заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что осенью 2017 года прокуратура потребовала от правительства Дагестана не задерживать выплаты учителям. Такое требование прозвучало после того, как в нескольких районах республики педагоги заявили о неполной выплате отпускных. Деньги учителя получили лишь в августе. Прокуратура выяснила, что долги образовались в связи с напряженным исполнением доходной части бюджета.

Примечание:

"Прокуратура потребовала от мэрии Махачкалы выплатить долги предпринимателям", "Работникам завода в Дагестане выплачены долги по зарплате", "Работники МУПа в Махачкале пожаловались на невыплату зарплат".

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