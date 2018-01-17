Прокуратура потребовала закрыть АЗС на трассе "Кавказ"

17 января 2018, 13:45

Прокуратура нашла нарушения на автозаправочной станции, расположенной в Дагестане на трассе "Кавказ М-29", и потребовала в суде приостановить ее деятельность.

Среди нарушений в деятельности АЗС - отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта. Кроме того, нарушены правила противопожарной безопас­ности и не заключен договор обязательного страхования объекта на случай, если на нем произойдет авария, рассказали в прокуратуре Дагестана.

Прокуратура сочла, что заправка при таких условиях представляет собой опасность для людей и направила в суд о заявление о при­остановлении ее деятельности, сообщается сегодня на сайте ведомства.

На учете надзорных органов Главного управления МЧС по Дагестану состоит 728 многотопливных заправок, 529 из которых реализуют сжиженный углеводородный газ. Сотрудники ведомства анализировали состояние этих объектов и пришли к выводу, что большинство из них работает с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Самое распространенное нарушение, по данным МЧС, несоблюдение противопожарных расстояний относительно ближайших жилых домов и общественных зданий, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года прокуратура потребовала закрыть восемь АЗС в Дербенте.