17 января 2018, 13:45

Прокуратура потребовала закрыть АЗС на трассе "Кавказ"

Прокуратура нашла нарушения на автозаправочной станции, расположенной в Дагестане на трассе "Кавказ М-29", и потребовала в суде приостановить ее деятельность.

Среди нарушений в деятельности АЗС - отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта. Кроме того, нарушены правила противопожарной безопас­ности и не заключен договор обязательного страхования объекта на случай, если на нем произойдет авария, рассказали в прокуратуре Дагестана.

Прокуратура сочла, что заправка при таких условиях представляет собой опасность для людей и направила в суд о заявление о при­остановлении ее деятельности, сообщается сегодня на сайте ведомства.

На учете надзорных органов Главного управления МЧС по Дагестану состоит 728 многотопливных заправок, 529 из которых реализуют сжиженный углеводородный газ. Сотрудники ведомства анализировали состояние этих объектов и пришли к выводу, что большинство из них работает с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Самое распространенное нарушение, по данным МЧС, несоблюдение противопожарных расстояний относительно ближайших жилых домов и общественных зданий, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года прокуратура потребовала закрыть восемь АЗС в Дербенте.

Примечание:

"Прокуратура добилась закрытия 12 АЗС в Дагестане", "Пожар на АЗС в Бабаюрте потушен", "Суд в Махачкале принял решение о демонтаже незаконно установленной АЗС".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

17 января 2018, 17:00

17 января 2018, 16:11

17 января 2018, 15:59

17 января 2018, 15:38

17 января 2018, 15:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты