Махачкала. Фото: Арсен Багазиев http://www.odnoselchane.ru/

22 февраля 2018, 17:09

Прокуратура сочла цены на благоустройство Махачкалы завышенными

Стоимость благоустройства дворов в дагестанской столице была завышена более чем на 3,6 миллиона рублей, сообщила сегодня прокуратура республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что прокуратура Дагестана проведет проверку госзакупок региона.

Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при исполнении в 2017 году муниципальной программы в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В рамках контракта на благоустройство дворов и общественных территорий города допущено завышение объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 3,6 млн рублей, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Материалы проверки ведомство направило в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, Генпрокуратура при проверке дагестанских чиновников и силовиков поставила под сомнение обоснованность перечисления республиканским управлением Федерального казначейства крупных сумм по госконтрактам. 13 февраля ведомство заявило о выявлении "многочисленных фактов незаконного перечисления бюджетных денег на 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам". Дагестанское казначейство отвергло претензии надзорного ведомства, указав на отсутствие полномочий для контроля муниципальных закупок.

Примечание:

"Суд обязал чиновников привести в порядок дорогу в дагестанском поселке", "Прокуратура нашла злоупотребления в администрации дагестанского села", "Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства".

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