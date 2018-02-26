26 февраля 2018, 12:50

Акция дагестанских селян напомнила чиновникам о невыданных соцвыплатах

Жители сел Дагестана несколько лет не могут получить деньги по госпрограмме "Социальное развитие села до 2013 года", пожаловались сегодня Владимиру Васильеву около 70 участников акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня 2015 года суд удовлетворил иск Минсельхоза Дагестана к ООО КБ "Кредитинвест" о взыскании более 124,5 миллиона рублей, списанных с блокированных счетов получателей соцвыплат по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года". 

906 семей должны были получить деньги по этой программе, предусматривающей улучшение жилищных условий жителей сельской местности Дагестана, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Арбитражный суд пришел к выводу, что с заблокированных счетов граждан в банке "Кредитинвест" были необоснованно списаны соцвыплаты в размере 124,6 миллиона рублей.

Сегодня жители сел, так и не получившие деньги по программе «Социальное развитие села до 2013 года», вышли на центральную площадь Махачкалы, требуя решить их проблему, пишет "Черновик".

По их данным, потерпевшими признаны 314 человек. "В Минсельхозе РД говорят, что не могут получить эти деньги, так как их придётся вернуть обратно в федеральный бюджет. При министре Батталове были готовы разрешить эту ситуацию и выплатить им деньги. Но его сняли с должности", – цитирует участника акции издание.

Баттал Батталов возглавлял Минсельхоз Дагестана чуть более двух лет - с 17 сентября 2013 года до 2 декабря 2015 года.

Представители администрации главы и правительства Дагестана встретились с участниками акции и заверили, что их обращение будет доведено до Владимира Васильева. Несмотря на обещание чиновников, около 70 человек направились в Минсельхоз Дагестана, требуя выдать им положенные сертификаты, пишет издание.

В письменном обращении к Владимиру Васильеву жители дагестанских сел попросили обязать чиновников выполнить обязательства, так как, по их мнению, работники министерства не делают ничего, чтобы решить их проблему, сообщает "Новое дело".

"На наши неоднократные обращения Минсельхоз отвечает, что данная программа будет реализована в установленном порядке после окончательного завершения согласования с правоохранительными органами и контролирующими органами в области бюджетного законодательства. Но это тянется уже который год", - приводит издание слова одного из участников акции.

Примечание:

"Прокуратура нашла нарушения в Минсельхозе Дагестана", "Парламент Дагестана заинтересовался передачей Абдулатиповым земель агрофирме", "Видео о роскоши дагестанских чиновников вызвало скепсис у журналистов и социологов".

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