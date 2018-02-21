Разрушенные дома в Махачкале обещано восстановить за неделю

21 февраля 2018, 08:25

Застройщик знал о нарушениях при строительстве многоэтажки, но не устранил их, что привело к обрушению находящихся поблизости домов, сообщили в мэрии Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля были разрушены три дома в Махачкале. Пострадавших нет. 26 людей, проживавших в этих домах, а также в трех соседних были эвакуированы и размещены в гостинице и у родственников. В мэрии рассказали, что эти дома были построены еще в 1930-х годах и в 2011-м были признаны аварийными. Жильцы были предупреждены об опасности, но отказались переезжать в новое жилье, предоставленное государством, заявили в администрации.

По данным МЧС, обрушение произошло из-за проведения земляных работ при строительстве многоэтажного дома. Прокуратура начала проверку законности этого строительства.

"Причиной обрушения стали проводившиеся на соседнем участке – Даниялова, 42 – строительные работы. Здесь идет строительство 12-этажного дома на уровне нулевого цикла. Застройщика о возможном обрушении стен неоднократно предупреждали – и жильцы соседних домов, и работники Управления по вопросам координации капитального строительства, есть предписание надзорного органа – министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РД. Застройщик успокаивал соседей, обещая устранить нарушения и не допустить обрушения стены, но ничего не сделал", - сообщила мэрия Махачкалы 20 февраля на своем сайте.

Житель разрушенного дома Магомед Рабаданов рассказал, что за день до инцидента у него образовалась трещина в стене. "В тот же вечер я вызвал мастера, завел домой, показал, сказал, что стена может обвалиться. Он позвал застройщика, осмотрели, обещали сделать необходимое, укрепить, но только после того, как вычерпают землю со стройки, но пока они занимались этим, стена обвалилась", - сказал он.

По данным мэрии, это уже второй инцидент с этими домами. "Первый был в ноябре 2014 года, когда при рытье котлована строительная техника задела стену, что повлекло за собой частичное обрушение. Тогда застройщик в короткие сроки восстановил стену", - рассказали в администрации города.

Строительные работы приостановлены до полного устранения всех нарушений, сказал врио начальника Управления по вопросам координации капитального строительства Анвар Ганишев.

"Надеемся, застройщик ликвидирует все нарушения и возместит ущерб пострадавшим. В данный момент стройка приостановлена", - отметил он.

По информации мэрии, застройщик ответственности с себя за произошедшее не снимает и обещает в течение текущей недели завершить восстановительные работы. Он также пообещал возместить жильцам материальный ущерб и устранить все нарушения, рассказали в администрации.