Помощник зампреда Дагестана освобожден от должности 

25 февраля 2018, 23:57

Сын главы Кизилюртовского района Магомед Шабанов уволен с поста помощника заместителя председателя правительства Дагестана – министра экономики и территориального развития республики, пишет "Черновик".

Ранее "Кавказский узел" писал, что правительство Дагестана 5 февраля ушло в отставку после задержания врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова. Чиновники были обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Свою вину они отрицают. 7 февраля главой правительства республики был назначен Артем Здунов.

Здунов подписал распоряжение, согласно которому Магомед Шабанов, ранее назначенный помощником вице-премьера и главы Минэкономики Дагестана Раюдина Юсуфова, освобожден от должности, пишет "Регион online".

Чиновник, покинувший свой пост, также является депутатом горсобрания Махачкалы и приходится сыном главе Кизилюртовского района Магомеду Шабанову, сообщает сегодня "Черновик".

Причины отставки не уточняются.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля в отставку был отправлен заместитель министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Дагестана Сурхай Сурхаев.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".