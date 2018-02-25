25 февраля 2018, 03:21

Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД задержан в Дагестане

Два сотрудника МВД по Дагестану заподозрены в том, что предоставили фиктивные отчетные документы на получение компенсаций расходов, связанных с выездом в командировку. По данным источников, один из них занимает должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью.

Факт финансовых нарушений выявлен в Министерстве внутренних дел по республике Дагестан.

В 2016 году двое сотрудников регионального МВД предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили финансовые средства в качестве компенсаций расходов, связанных с выездом в служебную командировку, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МВД по республике.

Назначено проведение служебной проверки, решается вопрос об увольнении сотрудников со службы в органах внутренних дел.

Одним из подозреваемых является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД по Дагестану. Накануне он был задержан сотрудниками МВД совместно с УФСБ по республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Источник агентства не назвал имени задержанного. По данным дагестанского издания "Черновик", им является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД РД, полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров.

Деяния, вменяемые Ибнухаджарову, были совершены в сговоре с финансовой службой республиканского МВД, сообщает издание.

Какие-либо комментарии от задержанных в связи с сообщениями о задержании пока не поступали.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Налоговики проверили дагестанские рынки", "Замминистра Минимущества Дагестана снят с должности", "Дагестанский вуз лишен лицензии".

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