Суд 5 марта рассмотрит жалобы на арест Гамидова и Юсуфова

21 февраля 2018, 18:19

Мосгорсуд назначил на 5 марта рассмотрение жалоб на арест бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, сообщили сегодня в Басманном суде.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Москве постановил заключить под стражу врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Чиновники вину не признают.

"Рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемого Гамидова на постановление суда об избрании ареста назначено на 11:15 мск 5 марта в Мосгорсуде", - цитирует пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву ТАСС.

По данным представителя суда, в тот же день Мосгорсуд рассмотрит аналогичную жалобу защиты бывшего заместителя врио председателя правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что на платформе Change.org 6 и 7 февраля были размещены петиции с призывом освободить Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. К 18.00 мск 21 февраля, петиция в поддержку Гамидова набрала 1 214 подписей, а в поддержку Юсуфова 800 подписей.

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