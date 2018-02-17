Адвокаты сочли реальной угрозу зачисток в Дагестане для федеральных чиновников

17 февраля 2018, 03:50

Следователи по делу Абдусамада Гамидова могут привлечь к ответственности чиновников из Москвы, если установят получателей "откатов" из Дагестана на федеральном уровне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Генпрокуратуры выявили в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук. Коррупция приобрела в республике системный характер, констатировал он.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей, выделенных республике на соцсферу и инвестпрограммы. Деньги из федерального бюджета выделялись Дагестану по госпрограммам на условиях "откатов" московским чиновникам, так что кадровые "зачистки" в республике могут привлечь внимание силовиков к федеральным министерствам, предположила 14 февраля "Новая газета".

За дагестанскими чиновниками могут последовать федеральные

Расследованием дел арестованных дагестанских чиновников занимается главное следственное управление СКР в Москве с учетом тяжести вменяемых им преступлений и их служебного положения. Следственными действиями руководит группа следователей, которым подчинены оперативники разных ведомств, в том числе ФСБ, и эксперты, рассказал адвокат Расул Кадиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кадиева, дело было возбуждено по представлению прокуратуры и сразу было передано в Москву в соответствии с пунктом 2 статьи 151 УПК РФ "Подследственность". Сотрудники ГСУ СКР могут привлечь сотрудников федеральных ведомств к ответственности, если получат в ходе расследования доказательства их участия в коррупционных схемах.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов подтвердил, что дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, "сразу же изымаются Москвой" в соответствии со статьей 151 УПК РФ. Если бы делом занимались сотрудники следственного управления СКР по Дагестану, возможность привлечения к ответственности чиновников федерального уровня была бы исключена - местное управление СКР не имеет полномочий расследовать дела в отношении сотрудников федеральных ведомств, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Визит в Дагестан генпрокурора Юрия Чайки и главы СКР Александра Бастрыкина является, по мнению Расула Кадиева, уникальным случаем. "Такое в истории Дагестана случается впервые, это нонсенс", - заявил Кадиев.

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Он не исключил, что в расследовании дела Абдусамада Гамидова и его подчиненных может сыграть роль некая политическая составляющая, которая позволит бывшему главе правительства Дагестана в итоге избежать ответственности. Дать прогноз относительно сроков расследования адвокат Кадиев отказался, но заметил, что следствие не завершится до даты выборов президента России - 18 марта.

Ветеран "Альфы" рассказал об устрашении коррупционеров

Приезд в Дагестан Бастрыкина и Чайки имеет целью устрашение коррупционеров, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Руководители федерального уровня своим визитом показывают дагестанским чиновникам, что в республике необходимо соблюдать российские законы, а не законы кланов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гончаров полагает, что "наведение порядка" в Дагестане изначально входило в обязанности врио главы республики Владимира Васильева, назначенного президентом в качестве "антикризисного менеджера". Необходимость этого Гончаров объяснил тем, что выделенные из федерального бюджета деньги "не доходили до людей" в Дагестане из-за действовавших в республике коррупционных схем.

"Происходящее показывает, что жесткие меры будут применяться и дальше, а следствие проследить коррупционную цепочку. Если деньги возвращались в Москву, то по какой схеме, кто получал "откаты", - сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

Гончаров также предположил, что расследование дела завершится уже после выборов, однако связал это не с политическими факторами, а со сложностью расследования, которое должно проследить всю цепь коррупционных связей. Вмешательство Кремля в дело дагестанских чиновников он счел маловероятным, указав на дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, "получивших в итоге длительные сроки".

Дагестанский журналист назвал "интересные" ведомства

По информации обозревателя дагестанской газеты "Черновик" Магомеда Магомедова, комиссия Генпрокуратуры в Дагестане особенно тщательно проверяла деятельность силовых структур - республиканских МВД и следственного управления СКР, а также региональное управление Роскадастра. Журналист сослался на отчет заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука.

«Выявленное ими укрытие террористических преступлений - это серьезно. Сыдорук такое очень не любит, на коллегиях СКФО он часто критикует силовиков именно за это», - сообщил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

При проверке работы дагестанских правоохранителей комиссия выявила 70 укрытых преступлений, в том числе два убийства и три преступления террористического характера, сообщил 10 февраля Иван Сыдорук.

Ранее правоохранители часто проверяли работу республиканских Минобразования, Минсоцразвития, Минздрава и Минстроя, а также администрацию Махачкалы, сообщил Магомедов. По словам журналиста, программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которую Сыдорук назвал проваленной, и раньше вызывала у силовиков много вопросов, а похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагима Казибекова летом 2017 года привлекло к Минстрою дополнительное внимание.