"Новая газета" увидела в дагестанских проверках угрозу чиновникам в Москве

14 февраля 2018, 14:31

Деньги из федерального бюджета выделялись Дагестану по госпрограммам на условиях "откатов" московским чиновникам, так что кадровые "зачистки" в республике могут привлечь внимание силовиков к федеральным министерствам, предположило сегодня издание.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Генпрокуратуры выявили в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук. Коррупция приобрела в республике системный характер, констатировал он.

Эффект от масштабной антикоррупционной кампании в Дагестане будет лишь в том случае, если кадровые зачистки сломают сложившуюся систему коррупционных связей, предположили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Зачистки в Дагестане могут привлечь внимание правоохранителей к федеральным министерствам, поскольку система отношений республики с федеральным центром "сложилась еще в 90-х, и до сих пор без откатов в Москву невозможно реализовать ни один проект", пишет сегодня издание.

Автор статьи объясняет это предположение тем, что "около 70%" бюджета Дагестана составляют дотации из Москвы, при этом все деньги, поступающие в республику из федерального бюджета, идут на реализацию оговоренных федеральными министерствами программ.

20 декабря 2017 года депутаты утвердили бюджет Дагестана, согласно которому объем доходов бюджета в 2018 году составит 100,54 миллиарда рублей, из которых 75,299 миллиарда (74,89%) поступят из федерального бюджета.

"Рассказывают, что пять лет назад откат составлял 20-25% от выделенной на проект суммы, сейчас он достиг 40-60%. При таких вводных реализовать в республике что-либо стоящее сложно", - говорится в материале издания.

Исследование коррупции в Дагестане проводилось еще в 2005 году

Издание напомнило, что в 2005 году полпред в ЮФО Дмитрий Козак предоставил Владимиру Путину "Справку об обстановке в Республике Дагестан и мерах по ее стабилизации", основанную на данных опросов, внутриведомственных мониторингов, материалах силовых ведомств, Счетной палаты, справках экспертов и публикациях в СМИ.

"Все то, о чем сейчас внезапно заговорили федеральные чиновники, уже было приведено в этой справке: с выкладками, цифрами и подробнейшим анализом существующих практик", - пояснил автор статьи.

По его мнению, за минувшие 13 лет "никаких последствий для республики публикация доклада не повлекла".

"Этот документ по сей день остается ценным источником для новых дагестанских реформаторов. Да, за эти годы поменялись цифры, где-то поменялась и сама жизнь. Тогда, в середине 2000-х, на фоне крепнувшей Чечни Дагестан, наоборот, погружался в социально-экономический хаос. В республике, по сути, шла гражданская война между силовиками и подпольем. И эта война стала для Москвы своего рода оправданием невмешательства", - говорится в материале издания.

Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей, выделенных республике на соцсферу и инвестпрограммы.

ФСБ располагает данными о нарушениях при выполнении и других госзаказов в Дагестане, сообщил 13 февраля РБК. В частности, силовики предполагают, что на строительство автотрассы и ветки железной дороги были получены в рамках федеральной программы "Юг России", преследующей совсем другие цели, и из выделенных республике 219,9 миллиона рублей по меньшей мере 57 миллионов чиновники вывели и поделили между собой.

Сведения ФСБ основаны, в частности, на показаниях руководителя одного из госучреждений в Дагестане, через которое "проходили все республиканские госзаказы на строительство и реконструкцию". По данным издания, среди условий назначения этого руководителя "были пятипроцентные откаты" и обязанность подрядчиков учреждения открывать счета в определенном банке.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".