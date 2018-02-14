Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства

14 февраля 2018, 22:23

Дагестанское казначейство, где Генпрокуратура нашла финансовые нарушения, отвергло претензии надзорного ведомства, указав на отсутствие полномочий для контроля муниципальных закупок. Ведомство, возглавляемое влиятельным дагестанским политиком Сайгидгусейном Магомедовым, до сих пор не вовлекалось в крупные коррупционные скандалы, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура, проверявшая в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков, поставила под сомнение обоснованность перечисления республиканским управлением Федерального казначейства крупных сумм по госконтрактам. 13 февраля пресс-служба надзорного ведомства сообщила о выявлении "многочисленных фактов незаконного перечисления бюджетных денег на 2,4 миллиарда рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону".

По версии прокуроров, управление казначейства согласовало перечисление более 700 миллионов рублей по контракту на покупку в Махачкале жилых помещений "при отсутствии сведений о них в реестре контрактов". Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность), следствие оценило причиненный ущерб в 250 миллионов рублей.

Казначейство Дагестана: мы не должны контролировать муниципальные закупки

В управлении Федерального казначейства по Дагестану претензии Генпрокуратуры к перечислению бюджетных средств отвергли. Казначейство не может контролировать соблюдение законности в сфере закупок, поскольку не имеет соответствующих полномочий, сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

При санкционировании операций, на который ссылается прокуратура, казначейство осуществляет предусмотренный статьей 269.1 Бюджетного кодекса РФ внутренний государственный финансовый контроль только в отношении заказчиков федерального уровня, заявили в пресс-службе ведомства.

«При исполнении республиканского и местных бюджетов данный контроль возложен на соответствующие финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований. Для того, чтобы казначейство имело возможность осуществлять контроль в части соблюдения получателями средств республиканского и местного бюджета законодательства о контрактной системе в сфере закупок, правительство Дагестана и органы местного самоуправления должны передать казначейству соответствующие полномочия», - сообщил представитель казначейства.

На сегодняшний день полномочия контроля за закупками на республиканском и местном уровне казначейству не переданы, поэтому контролировать муниципальные контракты должны финансовые управления местных администраций и Минфин Дагестана, уточнил он.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» отказались сообщить, последовали ли за выявлением нарушений в работе республиканского казначейства задержания либо увольнения. «Мы не комментируем информацию о нарушениях, так как они были найдены генеральной прокуратурой России», - сказала представитель ведомства Татьяна Голубова корреспонденту «Кавказского узла»

Получить оперативные комментарии по этому поводу в Генпрокуратуре России "Кавказскому узлу" не удалось.

Экономист указал на политическое влияние казначеев

Через казначейство в Дагестане, как и в других российских регионах, проходят все госзакупки и, соответственно, львиная доля регионального бюджета, рассказал экономист, старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов корреспонденту «Кавказского узла» .

«Казначейство, как и везде, ведет государственные счета, особых функций у дагестанского казначейства нет. Это ведомство выполняет в основном технические функции, занимаясь платежами, однако казначейство имеет также властные полномочия - оно может эти платежи ускорить или замедлить, провести их раньше или позже. Это уже политическая функция и рычаги влияния», - сказал экономист.

По словам Чернышова, ранее казначейство Дагестана не вовлекалось в коррупционные скандалы, но и в случае, выявленном Генпрокуратурой, речь идет не о коррупционном преступлении, а о халатности. «Есть нарушения по перечислению крупных сумм. Коррупция - это отдельная статья, а нарушение, халатность идет по другой статье. В этом случае могут просто сделать выговор нарушителю и все», - отметил он.

Сагитов: руководитель казначейства претендовал на пост главы республики

Главный редактор дагестанской газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов подтвердил, что прежде республиканское казначейство не фигурировало в скандалах, связанных с коррупционными схемами или финансовыми нарушениями. «Я никогда не слышал о подобных скандалах. Это впервые», - сказал он.

Сагитов подтвердил также довод о политическом влиянии главы казначейства - по его сведениям, руководитель этого ведомства в Дагестане давно имел виды на более высокие посты в республике.

«Сайгидгусейн Магомедов, согласно местным СМИ, был одним из основных претендентов на пост главы республики. Если верить этим же публикациям, он представляет команду «силовиков» и у него есть претензии на власть. Например, согласно рейтингу газеты «Черновик», Сайгидгусейн Магомедов обладает ресурсом мобилизации большого количества людей вокруг себя», - сказал Гаджимурад Сагитов корреспонденту «Кавказского узла».

В 2010 году Сайгидгусейн Магомедов был одним из пяти претендентов на пост главы Дагестана, однако президент Дмитрий Медведев выбрал из представленного ему списка другого кандидата, Магомедсалама Магомедова. Сайгидгусейн Магомедов возглавляет управление Федерального казначейства по Дагестану с сентября 1997 года, говорится в его биографии на сайте ведомства.

По словам Сагитова, Сайгидгусейн Магомедов является одним из старожилов дагестанской политики, однако о его деятельности известно немного, поскольку возглавляемое Магомедовым ведомство и он сам сравнительно редко привлекают внимание журналистов.

Адвокат рассказал о разнообразных перспективах дела

Правоохранительные органы имеют достаточно широкие возможности при квалификации уголовных дел, связанных с выявленными нарушениями, указал член Адвокатской палаты Москвы Никита Таранищенко.

«В рамках этого дела могут быть выдвинуты обвинения по разным статьям. Например по статьям 201, 285 и 286 УК РФ - злоупотребление служебным положением и превышении полномочий. Вполне вероятны также статья 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения и статья 160 – присвоение и растрата с использованием служебного положения», - сказал адвокат.

По словам адвоката Таранищенко, подобные обвинения обычно предполагают меру пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу, а на выбор между этими вариантами влияют статус подозреваемого и политические факторы.

«VIP-персонам чаще избирают домашний арест, хотя есть примеры и заключения под стражу - например, бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых заключили под стражу, и он находился под стражей все время до вынесения ему приговора», - сказал Таранищенко корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".