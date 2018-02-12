Защита Шихахмедова рассказала о его отказе оговорить дагестанских чиновников

12 февраля 2018, 20:57

Бывший работник администрации Дербентского района Аслан Шихахмедов, о похищении которого сообщили его родные, найден в махачкалинском изоляторе, заявил адвокат. По его словам, силовики требовали от Шихахмедова дать показания против чиновников дербентской райадминистрации.

Как сообщал “Кавказский узел”, родные Аслана Шихахмедова пытались установить его местонахождение с 8 февраля. По их словам, Шихахмедов был похищен в Дербенте около 16.00 8 февраля.

Родные и близкие Аслана Шихахмедова собрались 11 февраля в Дербенте возле городского отдела УФСБ. Они заявили, что Шихахмедов мог быть задержан в связи с проверками в Дагестане и требовали от силовиков сообщить о его местонахождении.

Шихахмедов заподозрен в сговоре с чиновником райадминистрации

По словам Мурада Велиханова, адвоката Аслана Шихахмедова, его подзащитный находится в одном из изоляторов Махачкалы. Силовики утверждают, что Аслан Шихахмедов был задержан после получения заявления о преступлении, рассказал Мурад Велиханов.

Автор заявления, по утверждению силовиков, пожаловался на то, что Шихахмедов и один из чиновников администрации Дербентского района Дагестана обещали выделить ему землю и обманули, сказал адвокат.

"Представители силовых структур заявляют, что мой подзащитный был задержан с поличным при получении крупной суммы денег. Якобы Шихахмедов в сговоре с высокопоставленным чиновником администрации Дербентского района обманул гражданина, так как выделение земельных участков не входит в их компетенцию. Этот гражданин, как заявили силовики, претендовал на земельный участок и передал Шихахмедову 4 миллиона 100 тысяч рублей”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Мурад Велиханов.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный “не отрицает, что он взял деньги у гражданина”. “Он взял их, так как консультировал этого человека, выступал как агент в вопросах аренды, оформления земельных участков. У него есть опыт, знания, и он за свои услуги брал у людей деньги. Шихахмедов, отрицает что деньги предназначались на взятки чиновникам. А именно это хотели от него услышать силовики, и именно с этой целью его и удерживали несколько дней", - заявил Мурад Велиханов.

В отношении Аслана Шихахмедова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (“Мошенничество”), наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, также сообщил адвокат.

Силовики увезли Шихахмедова из Дербента в Махачкалу

Аслан Шихахмедов с апреля по декабрь 2017 года по гражданско-правовому договору работал в земельном комитете администрации Дербентского района Дагестана, рассказал Мурад Велиханов. Адвокат пояснил, что после завершения срока действия договора контракт с Шихахмедовым не продлили, и с декабря 2017 года он нигде не работал.



Как рассказал адвокат Шихахмедова, сегодня утром он присутствовал при допросе подзащитного в ИВС Махачкалы.

"Мой подзащитный рассказал, что задержан он был в Дербенте, а затем его привезли в Махачкалу. До 11 февраля его поочередно держали то в здании одной из силовых структур, то в номере одной из махачкалинских гостиниц. В гостинице все время с ним находились силовики", - рассказал адвокат Мурад Велиханов, сославшись на слова подзащитного.

Защитник также рассказал, что силовики “контролировали переговоры Шихахмедова и давали ему телефон, чтобы он позвонил домой”. При этом они требовали, чтобы Шихахмедов “говорил по-русски и просил родных, чтобы они не проводили акции протеста, не писали заявления”, заявил защитник. "Он не мог свободно передвигаться, не мог свободно говорить", - сказал Мурад Велиханов.

Вместе с тем, по словам адвоката, “физическое давление на его подзащитного не оказывалось”. "Но на него оказывали психологическое давление, требуя, чтобы он оговорил ряд должностных лиц дербентской районной администрации. Требовали, чтобы Аслан заявил, что он “делился” с чиновниками полученными средствами. И что полученные им деньги якобы предназначались чиновникам в качестве взяток. Он ничего подобного силовикам не сказал”, - заявил адвокат.

Вечером 8 февраля силовики провели проверки в администрации Дербентского района Дагестана. Во время проверки силовики изъяли документы, связанные с земельной сферой, сообщил представитель районной администрации.

Шихахмедов в ходе допроса заявил о своей невиновности

По словам адвоката, Шихахмедов в ходе допроса пояснил, что “оказывал законные услуги и предлагал людям арендовать участки земли по рыночным ценам”.

“Используя свои знания, опыт и навыки, он оформлял документы на землю. Он помогал людям пройти процедуру аренды участков. Ставил участки на кадастровый учет, чтобы люди могли арендовать их через аукционы. А силовики настаивают на том, что взятки предназначались чиновникам - организаторами аукционов”,- сказал Мурад Велиханов.

Сам Шихахмедов, по утверждению его адвоката, в ходе допроса заявил о том, что “для того, чтобы выиграть на аукционе, не обязательно с кем-то договариваться”. “Он напомнил следователю, что для того, чтобы выиграть на аукционе, достаточно заплатить больше других участников процедуры. Он заявил, что законными методами через аукцион можно получить землю в аренду на 49 лет. Речь шла именно о том, чтобы получить землю в аренду, а не в собственность", - рассказал адвокат.

По мнению адвоката, “всю операцию с Шихахмедовым силовики провели для того, чтобы он оговорил чиновников дербентской райадминистрации”. В свою очередь в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану утверждают, что в отношении Аслана Шихахмедова уголовное дело еще не возбуждено.

“Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него. Как только будет уголовное дело, тогда последуют официальные комментарии”, - сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель пресс-службы УФСБ по Дагестану, при этом отказавшись сообщить о том, в чем конкретно заподозрен Аслан Шихахмедов.