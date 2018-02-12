Видео о роскоши дагестанских чиновников вызвало скепсис у журналистов и социологов

12 февраля 2018, 15:01

Сообщения о богатстве задержанных чиновников и найденном у Абдусамада Гамидова золотом пистолете - традиционный способ привлечь внимание общества к работе следователей, предположили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и социологи.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Следственный комитет обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. 10 февраля генпрокурор Юрий Чайка поручил подчиненным проверить расходы республиканских чиновников и законность возведения их домов.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под стражей по делу о мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. По данным следователей, при обыске у Гамидова изъят, в частности, золотой пистолет ТТ.

Публикация видеозаписей, сделанных в домах чиновников, может быть попыткой следствия повлиять на общественное мнение, предположил политобозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Таким образом обществу пытаются доказать, что роскошный образ жизни чиновников является доказательством их преступной деятельности. То есть, если человек живет роскошно, то он априори коррупционер", - поделился он своей версией с корреспондентом "Кавказского узла".

Он отметил, что подобную тактику следователи использовали и ранее. "Такие же информационные приемы использовались и при аресте [губернатора Сахалина Александра] Хорошавина, у которого нашли ручку за 30 миллионов рублей, и когда проводили мероприятия у Захарченко (Дмитрий Захарченко, заместитель начальника управления Главного управления экономической безопасности МВД России. – Прим. "Кавказского узла"). Тогда следствие не забыло упомянуть, помимо девяти миллиардов рублей, и о золотом слитке, найденном в квартире полицейского", - сказал журналист.

Публикация видео, по его предположению, рассчитана на внешнюю аудиторию. "Следственный комитет рассчитывает на то, что общество позитивно расценит их действия. Но не думаю, что это является для кого-то предупреждением. Для этого видео не нужны. Предупреждением является сам факт обвинения высокопоставленного чиновника", - пояснил Магомедов.

То, что у Абдусамада Гамидова найдены золотой пистолет и шкуры животных, неудивительно, уточнил он.

"Гамидов известный политик. И, как многие политики, имеет разные сувенирные или наградные образцы оружия на законных основаниях. Он на суде заявлял о том, что знал о готовящемся обыске", - сказал журналист.

Обнародование итогов обысков в домах чиновников назвал традиционными действиями следственных органов главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

"И оно характерно не только для Дагестана, но и для других регионов. Но у многих также возникают вопрос и к самим правоохранительным органам: куда они смотрели раньше, почему допустили такое. Это же не за один день накопилось, на это ушли годы. Вся эта демонстрация роскоши чиновников - повод задавать вопросы и самому правоохранительному блоку, а не только чиновникам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, то, как живут чиновники, не было "ни для кого секретом". "Тем не менее традиции требуют, чтобы показывали все это богатство. Мы уже видели золотые ручки, слитки, пистолеты. Ничего нового в этом нет. Такие правила, такие традиции у следствия", - пояснил Гаджимурад Сагитов.

Публикация видео может ухудшить репутацию чиновников



Следственный комитет уже публиковал аналогичные записи – например, видео изъятия миллиарда рублей у губернатора Сахалина Александра Хорошавина, а также пачек денег у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, согласилась руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН, почетный профессор Университета Глазго, академик Академии политической науки Ольга Крыштановская.

"Таким образом СК пытается найти поддержку среди населения - мол, мы делаем общественно значимое, полезное дело, боремся с коррупцией", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Центра изучения элит сообщила, что на нее запись не произвела впечатления. "Честно говоря, сверхроскоши, помимо золотого оружия, я на видео не увидела. Какие-то старые ковры, старомодные шторы... Лично на меня запись не оказала впечатления", - сказала Ольга Крыштановская.

Следователи "нагнетают обстановку, показывая при этом, что правильно и хорошо работают, что их деятельность направлена на [тех] людей, кто действительно заслуживает наказания", также предположила завотделом социально-политических исследований "Левада-центра" Наталия Зоркая.

Исследования общественного мнения относительно этого видео не проводились, но сама по себе запись может ухудшить отношение людей к владельцам показанных на видео вещей, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" социолог.

"В России недовольство коррумпированностью чиновников высокое, так что видео логично должно вызывать негативные чувства - зависть, раздражение. Разумеется, видео не может быть воспринято радостно. Это не тот вариант, когда люди скажут - мол, богатые, работающие, успешные люди красиво живут", - пояснила Наталия Зоркая.

Гамидов не единственный обладатель золотого пистолета на Кавказе

Напомним, что депутат фракции "Единая Россия" Алексей Журавлев ранее сообщал о золотом пистолете, выпавшем у родственника Рамзана Кадырова Адама Делимханова во время драки, которая произошла между Журавлевым и Делимхановым 3 декабря 2013 года.

"Подбежали мои помощники, его охрана. После чего у Адама Султановича выпал золотой пистолет - не знаю, откуда, - и мы решили прекратить все действия", - приводятся слова депутата в биографической справке об Адаме Делимханове, размещенной на "Кавказском узле".

Предмет, похожий на золотой пистолет, также виден за поясом у главы Чечни на видео, опубликованном в YouTube 22 сентября 2013 года под названием "Рамзан Кадыров с золотым пистолетом". С момента публикации видео набрало 208 825 просмотров.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в Дагестане "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".