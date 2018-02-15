Петиции в поддержку Гамидова и Юсуфова собрали более 1,6 тысячи голосов

15 февраля 2018, 09:27

Петиция с призывом освободить главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за неделю набрала 908 подписей. За этот же срок 766 подписей оставлено под петицией в поддержку заместителя Гамидова, Раюдина Юсуфова.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Москве постановил заключить под стражу врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Чиновники вину не признают.

Правоохранители нашли в Дагестане сотни нарушений коррупционного характера и десятки укрытых преступлений, сообщил 10 февраля замгенпрокурора Иван Сыдорук. Коррупция приобрела в республике системный характер, констатировал он. Кадровые "зачистки" в Дагестане могут привлечь внимание силовиков к федеральным министерствам, предположила 14 февраля "Новая газета". Расследование не коснется кремлевских кураторов республиканских чиновников, но может привести к клановой войне в Дагестане, считают кавказоведы.

Петиция с призывом освободить Абдусамада Гамидова размещена на платформе Change.org пользователем под ником Андрей Петров.

"[Гамидов] всегда придерживался обычаям и традициям Республики Дагестан, а что сейчас? Сейчас его просто с позором и в наручниках решили упрятать за решетку", - написал автор петиции, адресованной ФСБ, МВД, СКР и Генпрокуратуре.

Согласно информации на странице петиции, она опубликована "неделю назад" и набрала 750 подписей "6 дней назад". По состоянию на 09.26 мск 15 февраля, под петицией оставлено 908 подписей.

Петицию в поддержку Раюдина Юсуфова также "неделю назад" создал пользователь под ником Abdul Yusufov, указавший местом проживания Махачкалу. Петиция, адресованная президенту России и руководителям ФСБ, СКР и Генпрокуратуры, набрала 750 подписей "два дня назад". По состоянию на 09.26 мск 15 февраля петиция набрала 766 подписей.

Автор петиции, обращаясь к Владимиру Путину, просит "взять под личный контроль" и "взвешенно оценить сложившуюся ситуацию вокруг задержания и помещения под арест Раюдина Айдакадиевича". Он высказал предположение, что чиновник задержан после "доносов отдельных людей, далеких от государственной политики и развития региона".

Петиции в поддержку Шамиля Исаева и Шахабаса Шахова, по данным на 09.26 мск 15 февраля, на платформе Change.org не опубликованы.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".