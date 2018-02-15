Кавказоведы исключили преследование кураторов дагестанских чиновников

15 февраля 2018, 04:51

Расследование в Дагестане не коснется кремлевских функционеров, курировавших работу республиканских чиновников, заявили Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов. Коррупционные преступления могли совершаться без ведома федеральных чиновников, считает адвокат Расул Кадиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно о том, что у ФСБ есть новые данные о нарушениях чиновников в Дагестане. Об этом сообщило издание РБК, сославшись на справку ФСБ о восьми эпизодах коррупционных преступлений. Согласно документу, через одно из госучреждений в Дагестане "проходили все республиканские госзаказы на строительство и реконструкцию", а "назначение руководителя этой организации лоббировал крупный чиновник", который называется в справке "близкой связью" бывшего главы Дагестана".

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля и отправлены в Москву. 6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых до 5 апреля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей. Сами они вину не признают.

Расследование может привести к клановой войне в Дагестане

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко считает, что бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова "не коснется расследование в отношении дагестанских чиновников".



"Вероятно, к ответственности будут привлечены те, кто работает сейчас - те, кто был "при делах". Потому что если копать глубже, что достаточно просто, то расследование может уйти очень далеко и коснется массы людей - от президента до сапожника", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.



Ситуация осложняется тем, что коррупция для Дагестана "является вполне нормальным делом", заметил Малашенко. Он опасается, что расследование может привести к клановой войне.



"Кто хоть как-то знаком с реалиями Дагестана, понимает, что нити расследования могут быть не только горизонтальными, но и вертикальными. Дагестан - это этносы, кланы, семьи. Поэтому и ситуация там сложная - на ком остановить расследование, чтобы представители одного клана не предъявили претензии другому, нашего взяли, а вашего нет. Ведь это может перерасти в серьезный конфликт, вплоть до перестрелок" - заявил Малашенко.



Малашенко также считает, что расследование "вряд ли коснется федеральных министерств и ведомств". "Многие люди, кто работал на самых разных постах в Дагестане, потом были переведены в Москву. Это даже не муравейник ворошить... Однако рыба гниет с головы, которая, разумеется, находится не в Махачкале", - сказал Малашенко.

10 февраля генпрокурор Юрий Чайка во время визита в Дагестан поручил подчиненным проверить расходы республиканских чиновников и законность возведения их домов. До этого Следственный комитет обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах арестованных дагестанских чиновников. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты указали на запоздалость заявления Чайки.

Кремль давно знал про коррупцию в Дагестане

В свою очередь старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов не исключил, что, "учитывая нынешнюю ситуацию в Дагестане, преследование бывшего руководителя региона исключать нельзя".

По практике, чиновники такого уровня "находятся вне уголовного преследования", заметил Ярлыкапов. Однако, по его наблюдению, "в последние годы тренд переменился". К примеру, были осуждены губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и глава Кировской области Никита Белых, напомнил Ярлыкапов.



Расследование в Дагестане вряд ли коснется приближенных к Кремлю чиновников, считает Ярлыкапов. "Копая под Хорошавина тоже, наверняка, можно было выйти на Кремль. Однако этого не произошло", - заметил Ярлыкапов.

По его мнению, Кремлю "давно было известно о том, что происходит в Дагестане". "Система была сформирована не во время правления Абдулатипова. Он, скорее, просто ее не исправил", - заявил Ярлыкапов.

Описанные в справке ФСБ нарушения могли быть произведены без участия и ведома федеральных чиновников, считает адвокат Расул Кадиев. "Сначала федеральные деньги поступают в областной бюджет, а далее уже ими распоряжаются региональные министерства, которые через казначейство переводят деньги подрядчикам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кадиев.

Напомним, что бывший глава республики Рамазан Абдулатипов 5 февраля назвал задержание главы правительства Дагестана и его заместителей "кампанейщиной", заявив, что вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении". "Идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы [тогда] очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан", - сказал Абдулатипов.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.