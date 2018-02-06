Шахов в суде не признал вину в мошенничестве

06 февраля 2018, 13:40

Бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов в ходе заседания Басманного суда Москвы отверг обвинения в хищении денег из бюджета.

Как писал "Кавказский узел", Шахабас Шахов был задержан 5 февраля вместе с врио премьер-министра Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым. Они были доставлены в Москву. Следователи попросили суд об аресте бывших чиновников.

Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов задержаны по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи предполагают, что чиновники причастны к хищению денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию соцпрограмм, сообщила 5 февраля пресс-служба Следственного комитета России. Сегодня ведомство заявило, что высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана.

Ходатайство об аресте Шахова начал рассматривать сегодня Басманный суд Москвы.

"К данному обвинению я никакого отношения не имею. В дальнейшем я представлю все доказательства", - заявил Шахабас Шахов в суде.

По словам Шахова, он готов сотрудничать со следствием и "рассказать всю правду по этому делу и по другим вопросам", передает "Интерфакс".

В суде также выступил следователь. "Занимая должность министра образования Дагестана, он (Шахов – прим. «Кавказского узла») использовал служебные полномочия для хищения денежных средств", - сказал следователь.

Он добавил, что, если отпустить Шахова на свободу, он может скрыться или помешать расследованию, передает РИА Новости, отмечая, что прокуратура согласилась, что оснований для другой меры пресечения, кроме ареста, нет.

Напомним, 13 сентября СКР объявил о том, что чиновники Минстроя и Минобразования Дагестана подозреваются в хищении 88 миллионов рублей, предназначенных для строительства школы на 1224 места в Каспийске. Имена подозреваемых следователи тогда не назвали. 31 октября 2017 года в доме главы министерства Шахабаса Шахова были проведены обыски, а 19 декабря 2017 года Владимир Васильев освободил его от должности министра, объяснив это "безобразной работой" чиновника.