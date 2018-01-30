Васильев объяснил причины увольнения чиновников в Дагестане

30 января 2018, 08:45

Министр образования и министр по земельным и имущественным отношениям были отстранены от должностей из-за "безобразной работы", заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Как сообщал "Кавказский узел",19 декабря 2017 года Васильев освободил от должности министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. 16 января от должности врио министра по имущественным, земельным отношениям и вопросам торговли был отстранен Руслан Магомедов.

"Я каждому из вас дал шанс показать, кто на что способен… информирую - это безобразная работа. Мы недавно сменили руководителя Минимущества. Дети-сироты не получили квартиры - это минус министерства образования, а следом и промах Минимущества - не можем решить вопрос с выделением земли для базы военно-морского флота в Каспийске", - цитирует Васильева 29 января РИА "Новости".

Глава региона отметил, что у республики плохие показатели по сбору налогов. По его словам, по данному вопросу нет улучшений, и Дагестан на 75% финансируется из федерального бюджета, пишет "Кавказ сегодня".

Напомним, 13 сентября 2017 года Следственный комитет объявил о том, что чиновники Минобрнауки Дагестана заподозрены в хищении 88 миллионов рублей, предназначенных для строительства школы в Каспийске. 31 октября 2017 года были проведены обыски, в частности, в доме главы министерства Шахабаса Шахова.