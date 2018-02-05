Шахабас Шахов. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахов,_Шахабас_Курамагомедович

05 февраля 2018, 12:34

Дагестанские силовики задержали Шахабаса Шахова

Бывший министр образования Дагестана доставлен в республиканское УФСБ, чтобы дать показания следователям, сообщил источник "Кавказского узла" в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября 2017 года Следственный комитет объявил о том, что чиновники Минобрнауки Дагестана заподозрены в хищении 88 миллионов рублей, выделенных на строительство школы в Каспийске. 31 октября 2017 года в доме главы министерства Шахабаса Шахова были проведены обыски, а 19 декабря 2017 года Владимир Васильев освободил его от должности министра, объяснив это "безобразной работой" чиновника.

Шахабас Шахов был задержан сегодня утром в своем доме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах. "Шахов проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении врио председателя правительства Абдусамада Гамидова", - пояснил он.

Сотрудники УФСБ по Дагестану доставили Шахабаса Шахова в здание республиканского УФСБ для дачи показаний, уточняет со ссылкой на свой источник "Черновик".

Отметим, что сегодня также стало известно об обысках в домах врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Гамидов прибыл на допрос в дагестанское УФСБ, сообщили источники.

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова", "Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу".

Автор: Расул Магомедов ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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