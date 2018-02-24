24 февраля 2018, 17:04

Налоговики проверили дагестанские рынки

18 рынков в Хасавюрте работают без разрешительных документов, сообщили в УФНС Дагестана.

По данным ведомства, всего в городе работают 22 рынка, на 18 из них найдены нарушения. Кроме того, проверка показала, что более 1500 предпринимателей не зарегистрированы в налоговых органах, проинформировали в управлении федеральной налоговой службы.

"Компании не оформляют трудовые договоры с наемными работниками и уходят от налогов", - цитирует источник в пресс-службе УФНС Дагестана NEWS-R.

Налоговики, полицейские, а также сотрудники УФСБ и Роспотребнадзора провели с предпринимателями беседу, указав им на нарушения в работе и предупредив об ответственности.

Также налоговики пообещали директорам рынков помочь с оформлением необходимых документов в короткие сроки, пишет сегодня "Черновик".

Примечание:

"Замминистра Минимущества Дагестана снят с должности", "Прокуратура сочла цены на благоустройство Махачкалы завышенными", "Работники предприятия в Буйнакске пожаловались на долги по зарплате".

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