Работники предприятия в Буйнакске пожаловались на долги по зарплате

22 февраля 2018, 10:00

В коллективной жалобе работники буйнакского частного предприятия сообщили о невыплаченной зарплате за январь 2018 года. В суд направлено 20 исков с требованием выплаты денег, сообщила прокуратура Дагестана.

В ведомство обратились работники общества с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКО", занимающегося уборкой в городе. По итогам прокурорской проверки было установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате 20 работникам заработной платы за январь 2018 года на общую сумму около 190 тысяч рублей.

В связи с этим в мировой суд направлено 20 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, говорится в сообщении от 21 февраля на сайте прокуратуры Дагестана.

Комментариев от руководства "Р.О.С.ЭКО" относительно этих заявлений прокуратуры не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал о жалобе на задержку зарплаты от сотрудников больницы в Дербенте. Как установила прокуратура, к 1 февраля 16 работникам не была выплачена зарплата за декабрь 2017 года на сумму 202 тысячи рублей. Заявления о взыскании этих денег также были направлены в мировой суд.